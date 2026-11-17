Estilo de vida

Tener vinilos no es solo escuchar música: es el ritual completo. La carátula, sacar el disco de la funda, el momento exacto en que la aguja toca la superficie. Y ahí está el detalle que muchos pasan por alto: el polvo y la suciedad que se acumulan en las ranuras pueden afectar bastante la calidad del sonido, incluso cuando el disco se ve impecable a simple vista.

No existe un solo método de limpieza que le sirva a todo el mundo. Depende de qué tan grande sea tu colección, de con qué frecuencia escuchas tus discos y de cuánto quieras gastar. Lo que no se negocia es el mantenimiento: con unas cuantas movidas simples ya reduces la acumulación de polvo y los mantienes en mejor estado.

El cepillo de fibra de carbono, tu primer paso

Para el día a día, la opción más simple es un cepillo de fibra de carbono. Lo apoyas suave sobre la superficie del disco mientras gira y, después de unas cuantas vueltas, sacas el polvo hacia el borde exterior. No es una limpieza profunda, pero evita que se junten esas partículas chiquitas que después se escuchan en la reproducción.

Otra alternativa es el aire a presión, ya sea en aerosol o con un aparato eléctrico, para sacar el polvo superficial. Si usas el de lata, mantenlo parado, porque si lo inclinas puede botar propelente sobre el disco. De paso, puedes usar una herramienta especial que reduce la estática, esa que hace que el polvo se pegue a la superficie. Ojo: eso no saca la suciedad que ya está ahí.

La aguja también pide su limpieza

El cuidado no termina en la superficie del disco. La aguja de la tornamesa también acumula polvo y partículas, así que hay que limpiarla. Existen cepillitos especiales para eso, que se usan con movimientos bien suaves de atrás hacia adelante. Si prefieres, hay un gel de limpieza especial: apoyas la aguja con cuidado unas cuantas veces y listo. Mantenerla bien es parte del cuidado de todo tu equipo.

Limpieza húmeda, máquinas de lavado y ultrasonido

Para los discos con más mugre metida en las ranuras, la limpieza húmeda funciona mejor. Hay líquidos especiales para vinilos que se aplican sobre un paño suave o una almohadilla, nunca directo sobre el disco. Con movimientos circulares, siguiendo las ranuras, sacas la suciedad, cuidando que la etiqueta del centro no se moje. Y mejor hazlo a mano, no con el disco girando en la tornamesa: ahí te arriesgas a forzar el mecanismo o a que entre líquido al equipo.

Si quieres algo más completo, existen máquinas de lavado de vinilos. Funcionan con agua y un líquido adecuado, y unas escobillas especiales limpian las dos caras al mismo tiempo sin tocar la etiqueta. Es una opción práctica si tienes bastantes vinilos y quieres invertir en algo que vas a usar seguido. En todos los casos, renueva el líquido cuando empiece a ponerse turbio, para que la suciedad no regrese a la superficie.

¿Y si quieres ir un paso más allá? Las máquinas de limpieza por ultrasonido son de lo más avanzado que hay. Sumergen el disco en un baño especial y usan ondas de sonido de alta frecuencia, que generan burbujas microscópicas y ayudan a sacar la suciedad más pegada de las ranuras. También hay aparatos de succión, que retiran el líquido de la superficie después del lavado. Las dos opciones piden un presupuesto más grande, así que no son necesarias si tienes una colección chica y cuidas tus discos con regularidad.

Secado y guardado: el paso que casi nadie respeta

Tan importante como limpiar es secar y guardar bien. Usa paños de microfibra y deja que el disco seque por completo antes de devolverlo a su funda. Evita los pañuelos de papel, las servilletas y los limpiadores de casa, porque pueden dejar pelusas o residuos en las ranuras. El agua de caño tampoco es la mejor idea, porque puede dejar sales minerales; por eso, cuando necesites agua, mejor usa agua destilada.

Cuando agarres un disco, tómalo de los bordes y de la etiqueta. Guárdalo parado, lejos del sol y del calor, y prefiere fundas internas que protejan la superficie.

Y un último apunte, quizá el más importante: los ruiditos y los chasquidos ligeros son parte de la experiencia analógica. La meta no es borrar toda señal de uso, sino cuidar tu colección sin malograrla. Si tu vinilo suena a vinilo, vas bien.