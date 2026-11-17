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Free Fire reparte códigos todos los días para que sus jugadores se lleven skins, oro, diamantes y otras recompensas sin comprarlas. El sábado 14 de noviembre de 2026 salió una nueva tanda, y como cada código tiene fecha de vencimiento y solo se puede canjear una vez por cuenta, no es cosa de dejarlo para después.

Cómo canjear los códigos de Free Fire

El canje se hace en el sitio oficial de recompensas de Garena, no dentro del juego: hay que abrirlo desde el navegador de un celular o de una computadora e iniciar sesión con la cuenta vinculada al juego.

Después el procedimiento es corto: abrir la página de canje, seleccionar el método de acceso asociado a la cuenta, copiar el código sin modificarlo y confirmar la operación. La plataforma muestra un aviso si el canje se realizó correctamente o si el código no es válido.

La letra chica: una vez por cuenta y con vencimiento

Los códigos de recompensa tienen entre 12 y 16 caracteres, combinan letras mayúsculas y números y cuentan con fecha de vencimiento. Por eso hay que ingresarlos tal como fueron publicados y usarlos antes de que expiren. Cada código se puede canjear una sola vez por cuenta.

Las recompensas —aspectos, cajas, personajes, oro o diamantes— se acreditan en el inventario o en el correo interno del juego. En el caso de las monedas virtuales, la acreditación puede ser automática.

Y acá viene el detalle que deja gente fuera: las cuentas de invitado no pueden recibir premios mediante este sistema. Antes de intentar el canje hay que vincular el perfil a una cuenta compatible. Si aparece un error, Garena recomienda revisar la vigencia del código y volver a intentarlo más tarde.

Para qué sirven los códigos

Sirven para obtener recompensas dentro del juego sin comprarlas. Al canjearlos en el portal de Garena, el usuario incorpora objetos a su cuenta, como elementos cosméticos y premios que aparecen en el inventario o en el correo interno.

Lo que no hacen: no sustituyen las compras dentro de la aplicación ni garantizan una ventaja en las partidas. Su función es ampliar las opciones de personalización y entregar premios a quienes cumplan las condiciones del canje. Traducción: una skin más no te va a convertir en mejor jugador, pero el inventario se ve mucho más bonito.

Knightica gratis en Epic y el nuevo dardo de Sweeney a Steam

Epic Games Store tiene su propio regalo por tiempo limitado: Knightica se puede obtener gratis hasta el 19 de noviembre de 2026 a las 16.00 UTC. Su precio habitual es de USD 14,99 y queda vinculado de forma permanente a la biblioteca de quienes lo reclamen antes de que finalice la promoción.

El trámite es el de siempre: entrar a la página del título, iniciar sesión con una cuenta de Epic y confirmar la incorporación. Las cuentas deben contar con una Epic ID para completar el proceso.

Knightica está desarrollado por Mad Mango Games y publicado por Goblinz Publishing. Es un título de estrategia por turnos que mezcla elementos de roguelike con combates automáticos: se reclutan unidades, se ubican en el campo de batalla y se combinan sus habilidades para formar un ejército capaz de superar distintos desafíos. En cada partida se elige un comandante, tropas y objetos, además de decidir el camino a seguir.

El juego propone enfrentamientos contra demonios de élite, enemigos y jefes finales en mundos de dificultad creciente. También permite mejorar tropas, utilizar encantamientos y reunir almas demoníacas para avanzar en la campaña. Está disponible para PC, incluye logros, guardado en la nube, compatibilidad con mando y modo para un jugador. Los requisitos mínimos son Windows 10, 4 GB de memoria y 4 GB de almacenamiento.

La promoción coincide con nuevos cuestionamientos de Tim Sweeney, CEO de Epic Games, a Valve y Steam. El ejecutivo sostuvo que el modelo de distribución de esa plataforma limita la competencia y dificulta la conexión entre jugadores de consolas, computadoras y dispositivos móviles.

Así que ya sabes: revisa tus códigos antes de que venzan, reclama Knightica antes del 19 y deja que Sweeney siga discutiendo con Steam, que a ti el juego te sale gratis.