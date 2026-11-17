Espectáculos

Marcelo Tinelli volvió a abrir las puertas de su vida privada. Dos meses después de su separación de Milett Figueroa, el conductor oficializó su noviazgo con Ágata Lescano y lo hizo a su manera: sin declaración a cámara, con una foto.

La confirmación llegó después de un almuerzo dominical en una casona a puertas cerradas del barrio porteño de La Paternal, donde el animador presentó a su nueva pareja ante su entorno íntimo con una frase: "Ella es una divina".

El vínculo se inició en el gimnasio donde Lescano trabaja como instructora y al que Tinelli acude a diario. Con el correr de las semanas, las coincidencias en las redes despertaron los primeros rumores: fotos compartiendo la misma vajilla y la misma mesa durante una merienda. La relación se consolidó en una sobremesa barrial que reunió al animador con amigos cercanos y familiares. Ninguno de los dos hizo declaraciones formales ante los medios; las imágenes compartidas en Instagram sellaron la oficialización.

Lescano es entrenadora personal, exfisicoculturista y campeona argentina y sudamericana de la categoría bikini fitness. Tiene 37 años, es vecina de La Paternal, fanática de Argentinos Juniors y mamá de un niño de 12, edad parecida a la del hijo menor de Tinelli. En Instagram reúne a más de 29.000 seguidores y su propuesta profesional se basa en el entrenamiento consciente y transformador. Sobre su recorrido, ella misma lo resume así: "crecer implica incomodarse".

Por ahora hay un almuerzo, una frase y unas cuantas fotos. Nosotros solo pedimos que la próxima primicia no salga otra vez de la vajilla.