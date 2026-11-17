Espectáculos

Corazón Serrano tiene nueva integrante. La agrupación de cumbia anunció a Anely Dávila, excantante de La Bella Luz, como parte de su delantera oficial durante el concierto 'Acceso al Corazón 4', y la noticia desató un montón de reacciones entre sus fanáticos.

La llegada de Dávila tomó por sorpresa a los seguidores: Edwin Guerrero y los demás integrantes de la agrupación venían evitando confirmar los rumores que circulaban en redes sociales. La cantante, que antes formó parte de La Bella Luz, no ocultó su felicidad por sumarse a la orquesta piurana e iniciar una nueva etapa en su carrera.

Un saludo con historia

Una de las primeras en darle la bienvenida fue Lesly Águila, una de las históricas de Corazón Serrano. Publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a la nueva integrante y contó que la conoce desde que era muy pequeña. En el mismo mensaje le pidió que nunca pierda esa esencia que la caracteriza y le destacó lo importante que es mantener una buena relación entre compañeras.

“Te conozco desde que eras muy niña y hoy me llena de mucha alegría y orgullo verte cumplir uno de tus más grandes sueños...”, escribió Águila, que también le deseó que las dos formen juntas un equipo lleno de unión y cariño.

La respuesta de Anely

Dávila no tardó en reaccionar. Compartió el mensaje que le dedicó su nueva compañera y se mostró agradecida: confesó que Águila ha sido una de sus grandes referentes desde que era niña y que esas palabras siempre serán una motivación para ella.

“No sabes lo muy agradecida que me siento, mi niño interior está más que feliz”, le contestó.