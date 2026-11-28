Espectáculos

Rosángela Espinoza decidió aclarar su situación sentimental con Ricardo Sala a través de un comunicado. La chica reality negó ser la tercera en discordia en el matrimonio de su pareja y señaló que le parece injusto que se expongan detalles personales que están fuera de lugar.

Sobre cómo empezó todo, Rosángela aseguró que el piloto comercial le dijo que ya estaba separado y que había firmado ante notaría como parte de su trámite de divorcio. Además, afirmó que él le aseguró que no tenía hijos, lo que le dio tranquilidad para seguir conociéndolo. La chica reality añadió que lleva años cuidando su vida privada, a diferencia de Ricardo Sala Anchorena, quien mantiene un perfil más reservado.

Sin embargo, la historia no convenció a todos. La periodista de espectáculos Medina Vela cuestionó la versión de Rosángela y señaló que su comunicado tiene contradicciones. La periodista puso en duda especialmente la afirmación sobre los hijos de Ricardo Sala, mencionando que "los hijos no siempre necesariamente son biológicos".

La figura de ATV también criticó la postura del piloto en caso de que realmente haya ocultado esa información a la modelo. Para Medina Vela, si él negó esos detalles, se trata de una "cobardía".