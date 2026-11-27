Estilo de vida

Elegir la ubicación del asiento parece un trámite cualquiera al comprar los pasajes para un viaje, pero esa decisión puede cambiarte toda la experiencia en el aire. Mientras que algunos viajeros prefieren la ventana para disfrutar de la vista, hay quienes juran que el pasillo es la opción ideal para sentirse libres, estirar las piernas y evitar esa sensación de estar atrapado en la cabina.

Sin embargo, quienes viajan con frecuencia evitan el pasillo a toda costa. Aunque parezca la opción más cómoda, esta zona esconde una serie de desventajas que pueden arruinar la calidad del trayecto, afectando desde la tranquilidad personal hasta la higiene y la seguridad del pasajero.

El caos del flujo constante

La paz mental en el pasillo es básicamente inexistente porque depende totalmente de los demás. Quien elige este asiento se convierte en el «puente» obligatorio: cada vez que la persona del medio o la de la ventana necesita ir al baño, el pasajero del pasillo tiene que levantarse sí o sí. Esto significa interrupciones constantes en el sueño, en la película que estabas viendo o en la lectura de tu libro.

Además, el pasillo funciona como la calle más transitada del avión. Es el lugar donde los pasajeros que caminan para estirar las piernas, los niños que corren o los miembros de la tripulación con los pesados carritos de comida suelen golpear, casi inevitablemente, el hombro o la rodilla de quien está sentado allí durante todo el vuelo.

El peligro invisible de los microbios

Un punto que muy pocos consideran es el riesgo sanitario. El pasillo es una zona crítica de exposición a virus y bacterias. Muchas personas, al caminar por la cabina, se apoyan en las esquinas de los reposacabezas de los asientos del pasillo para mantener el equilibrio, dejando atrás una cantidad innumerable de gérmenes.

A diferencia de la ventana, donde el pasajero está protegido por una pared fija y tiene un contacto mínimo con el flujo de gente, el asiento del pasillo coloca a la persona en el centro mismo de la corriente de aire y de las gotas salivales de quienes transitan, lo que eleva las probabilidades de contraer alguna infección viral.

La batalla por el descanso

Para quienes buscan llegar descansados al destino, el pasillo es el peor enemigo. La falta de un punto de apoyo firme hace que el cuerpo se fatigue y que el cuello sufra durante el trayecto. En contraste, la ventana ofrece una superficie sólida para apoyarse, ideal para usar una almohada de viaje, con la garantía adicional de que nadie te despertará por accidente para salir de la fila.

Para asegurar la victoria total en la elección del asiento, el truco consiste en revisar siempre el diagrama del avión antes de confirmar. Así se pueden evitar esas filas traicioneras que no tienen ventana o que están ubicadas demasiado cerca de los baños. ¿Y tú, te atreves a soltar el pasillo o prefieres seguir siendo el portero del avión?