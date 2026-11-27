Espectáculos

Diego Chávarri soltó todo contra Mario Irivarren luego de que el modelo saliera a defender a Francho Sierralta. Irivarren lo describió como un “tipazo” y una gran persona pese a que el empresario protagonizó un ampay de infidelidad semanas después de contraer matrimonio.

En un programa de espectáculos, Chávarri cuestionó que sea coherente llamar ejemplar a alguien que le falló públicamente a su esposa. El exfutbolista recordó que tanto el empresario como el propio Irivarren estuvieron metidos en aquel viaje que terminó mal para sus relaciones sentimentales.

Para Chávarri, que Irivarren se ponga en modo protector es simplemente porque él vivió lo mismo en esa celebración. Por eso, según él, el modelo no tiene autoridad moral para juzgar ni para desmarcarse de su amigo frente a las cámaras.

Chávarri lo dijo con evidente ironía: si Irivarren hunde a su amigo, le van a responder que él hizo lo mismo, así que, según el exfutbolista, solo le queda defenderlo.

El exfutbolista remarcó que la lealtad entre patas no debería servir para maquillar lo que pasó en el yate en Argentina, donde las imágenes difundidas causaron la ruptura definitiva entre Irivarren y la modelo Onelia Molina.

Chávarri también hizo una distinción necesaria: una cosa es cómo alguien se comporta con sus amigos y otra muy distinta es el respeto hacia la pareja. Sostuvo que es muy difícil mantener la imagen de “buena persona” después de las escenas que se captaron en aquella fiesta.

“Si es un tipazo también, de repente como amigo puede ser un tipazo, pero en la relación ha fallado y de repente no es un tipazo en una relación”, puntualizó.

Al final, Chávarri y los panelistas coincidieron en que Irivarren solo quiere blindar a Sierralta porque ambos fueron responsables de organizar y armar esa reunión en el extranjero. Con ello se cerró un nuevo capítulo de críticas cruzadas en torno a uno de los escándalos más comentados del año.

¿Y nosotros? Sigue siendo increíble que algunos crean que ser 'buen pata' borra que seas un desastre en tu relación.