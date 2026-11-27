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Patricio Parodi está viviendo un momento muy especial en familia. El integrante de Esto es Guerra no ocultó su emoción por el próximo matrimonio de su hermana Majo, quien se casará con Flavio Quincot, nutricionista y padre de su hija.

Para el guerrero, es un motivo de tranquilidad y felicidad saber que sus dos hermanas ya tienen pareja y han formado sus propias familias. “Estoy súper contento. A mí lo que me da calma, me da tranquilidad es saber que mis dos hermanas ya están las dos. Bueno, el próximo año ya van a estar casadas las dos, pero las dos están comprometidas, las dos son mamás, tienen su familia cada una”, expresó.

Además, destacó que se siente tranquilo al saber que sus hermanas están junto a personas que las quieren y cuidan. Según Parodi, sus hermanas están con buenos chicos, con valores, que las protegen, aunque mencionó que, como hermano mayor, él también está ahí para proteger a la familia cuando sea necesario.

El tío soltero de la familia

Mientras sus hermanas se preparan para casarse, en la casa de los Parodi ya empezaron las bromas sobre la situación sentimental de Patricio. Patricio contó que su familia lo fastidia preguntándole cuándo llegará el momento de presentar una novia. Ante esto, él responde entre risas que se queden tranquilos.

Lejos de sentirse presionado, Parodi ya se proyectó como el tío soltero y chocho de la familia, y dijo que no piensa en novia y menos en matrimonio.

Sobre sus planes a futuro, explicó que prefiere vivir sin ponerse plazos para encontrar pareja. Mencionó que, si la vida le presenta a alguien de quien se enamore y con quien forme una familia o simplemente viva el resto de su vida, estaría bien, pero que si no sucede, también está tranquilo con ello.

¿Y tú qué dices? ¿Será que el Pato se mantiene firme en su soltería o termina cayendo en la presión familiar?