Estilo de vida

Pelar ajos es una de esas tareas culinarias que suelen retrasar todo el proceso de cocina y que pueden volverse bastante agotadoras, especialmente cuando una receta pide muchos dientes. Sentarse a quitar la cáscara de uno en uno con los dedos o con el cuchillo no solo consume tiempo, sino que deja ese olor intenso impregnado en las manos.

Por eso, en los últimos años se han vuelto virales diversos kitchen hacks que prometen hacer que este proceso sea más rápido y sencillo. Uno de los trucos más populares que circula en TikTok, Instagram y YouTube demuestra que es posible limpiar cantidades completas de ajo en cuestión de segundos, sin esfuerzo y sin necesidad de herramientas especiales.

La solución es tan simple que probablemente ya la tengas en tu cocina: solo necesitas un frasco común con tapa o un recipiente tipo táper que cierre bien. El proceso comienza colocando los dientes de ajo dentro del recipiente, tal cual vienen, sin procesarlos previamente, y cerrando la tapa firmemente.

Aquí es donde entra la parte "mágica" del truco. El secreto consiste en dar sacudidas fuertes y rápidas hacia arriba y hacia abajo, o realizar un agitamiento intenso del recipiente. Al hacer esto, los dientes de ajo chocan entre sí y contra las paredes del frasco. Este movimiento hace que la cáscara se desprenda gradualmente, eliminando la necesidad de pelar cada diente individualmente.

Al abrir la tapa después de unos pocos segundos, la mayoría de las cáscaras ya se habrán soltado, dejando los dientes limpios y listos para ser usados en cualquier preparación culinaria. Es un procedimiento que puede impresionar, sobre todo si se intenta por primera vez.

Este hack ha ganado popularidad porque combina velocidad, simplicidad y practicidad. No requiere equipo costoso, no genera desorden adicional y puede aplicarse a diario, ya sea que estés preparando una comida sencilla o recetas más exigentes. Al final, este pequeño truco demuestra que, muchas veces, las soluciones más inteligentes en la cocina son las más simples, transformando una tarea aburrida en algo rápido y casi divertido.

¿Te animas a probarlo o prefieres seguir sufriendo con la cáscara?