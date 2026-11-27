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Susy Díaz sospecha que Luiggi Yarasca, expareja de su hija Flor Polo, estaría vinculado a las extorsiones que recibe desde abril. Según la excongresista, estas situaciones coinciden con las peleas que su hija tiene con este personaje.

El drama empezó el año pasado, luego de que Flor tuviera una discusión con Yarasca. En ese momento, intentaron convencer a las dos de mudarse al extranjero, pero Flor se reconcilió con él y decidió quedarse. La historia se repitió en abril de este año, cuando la influencer volvió a tener un conflicto con la misma persona.

«Otra vez se pelea con esta persona, con este personaje, y me empiezan a extorsionar a mí», explicó Susy Díaz. La exvedette señaló que el patrón se mantuvo: tras una nueva discusión entre su hija y Luiggi, las extorsiones regresaron.

Ante esto, Susy Díaz presentó una denuncia en abril ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). En ese entonces, las autoridades le pidieron no hablar con la prensa mientras seguían a una persona, pero la excongresista afirma que las diligencias fueron un fracaso. «Nunca resultó, sus investigaciones no llevaron a ningún lado», manifestó.

Aunque los agentes tenían sospechas sobre algunas personas del entorno de Flor Polo, no se precisó quiénes eran. Susy adelantó que conservará los números de las llamadas sospechosas para entregarlos a las autoridades.