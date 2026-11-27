Espectáculos

Nico Occhiato lanzó un mensaje cargado de ironía en X luego de que en el programa Intrusos criticaran Somos Así, la serie de Nadie Dice Nada. La producción, que se estrenó hace unos días en Disney+, fue blanco de las burlas de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares el miércoles 25 de noviembre.

La comedia sigue la vida de cinco amigos en Buenos Aires que enfrentan crisis laborales, amorosas y los líos típicos de la adultez entre los 30 y los 40 años. Está protagonizada por el equipo de LUZU TV: el propio Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, además de contar con las participaciones especiales de Graciela Stefani y Oscar Martínez.

En la emisión de Intrusos, los conductores y panelistas se rieron y lanzaron chicanas mientras mostraban fragmentos de la serie junto a escenas de la sitcom Friends, protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, señalando similitudes entre ambas. También aseguraron que el personaje de Momi Giardina se parece al que Griselda Siciliani interpreta en la comedia de Netflix, Envidiosa.

Lussich leyó al aire varios comentarios de usuarios en redes sociales que no tuvieron piedad. Algunos señalaron que el guion parecía escrito con inteligencia artificial y que era puro cliché. Otros criticaron la dirección y el montaje, calificándolos de lentos, y aseguraron que los protagonistas estaban de madera. Incluso mencionaron que hay cientos de actores de primera sin series.

Occhiato recogió el guante y compartió un fragmento del programa en X con un comentario sarcástico: “Coincido en todo es malísima. La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con LUZU jaja”.

Para cerrar el círculo de ironía, el conductor agradeció a los críticos por dedicarle tanto tiempo a la promoción de su trabajo y pidió la opinión de quienes ya vieron la serie. A los que ya la vieron les dijo que los leería en los comentarios y les preguntó qué les había parecido, para incentivar la interacción de sus seguidores.