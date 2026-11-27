Espectáculos

Jennifer Barreto se coronó como Miss Universo 2026 el pasado 24 de noviembre en una gala histórica realizada en Puerto Rico. La nueva reina logró un hito en el certamen al convertirse en la primera mujer casada y madre en ganar el título.

Tras suceder a Fátima Bosch, Barreto bajó del escenario en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, se reunió con su esposo, Jean Carlos Barreto, y su hija Penélope.

La verdad es que romper esquemas en estos concursos siempre es lo mejor, y que Jennifer haya ganado siendo mamá y esposa le da un giro súper fresco a la corona. ¡Súper merecido!