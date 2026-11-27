Espectáculos

Eduardo y Britani dieron rienda a su amor con un apasionado beso en el último capítulo de Al fondo hay sitio. El momento ocurrió justo cuando las cámaras del concierto los enfocaron, una escena que fue vista por Maripaz, quien quedó destrozada y rompió en llanto.

Todo empezó porque Eduardo tenía dos entradas para el show de Yan Ken Pok y no sabía qué hacer con ellas. Aunque pensó en regalárselas a dos fanáticas que pasaron por su lado, la hija de Aparecida lo detuvo con una propuesta inesperada. Britani le preguntó: "¿Y si vamos juntos?", agregando que sería divertido porque en esos conciertos las chicas lloran y se desmayan, calificándolo como una "experiencia cultural".

El estudiante aceptó la salida y la tildó de cita. Eduardo aceptó y pidió que alguien le tradujera las canciones. Britani se emocionó por este primer encuentro con el joven.

La venganza de Maripaz

La relación entre Eduardo y Maripaz ya había terminado. El universitario le pidió a Mapi que le regresara sus carísimas entradas al concierto ahora que ya no son enamorados, pero la hija de Lorena no reaccionó bien. En lugar de entregarlas, decidió embarrarlo por completo con la comida que habían pedido.

Tito vio la escena desde lejos y no dudó en festejar la humillación del joven. Orgulloso de lo que hizo su hija, lo celebró.