Espectáculos

Samuel Dyer Copello, conocido como Samuelito, dejó claras las reglas de su casa en una entrevista con la periodista Daniela Cilloniz. Cuando le preguntaron quién ejerce el control y la autoridad dentro de su familia, el joven no dudó ni un segundo en responder que es su mamá, sentenciando con un tajante “Olvídate”.

Pero el dato que más risas provocó en la periodista fue la revelación de un apodo familiar. Samuelito soltó que los primos de su padre, el empresario Samuel Dyer Coriat, lo llaman “Sacolargo”.

Dinámicas familiares y miedos

El joven también analizó cómo varían las reacciones y los conflictos dependiendo de con cuál de sus padres esté tratando. Sobre su relación con María Pía Copello, explicó que sus peleas son breves y se resuelven rápido, ya que a los cinco minutos ella siente pena y lo disculpa, por lo que no pasa nada.

La situación cambia totalmente cuando el tema es con su progenitor. Samuelito confesó que siente miedo cuando su papá le dice “Tenemos que hablar”. Mientras que con su madre puede reírse aunque ella lo esté fastidiando, cuando su padre se pone serio, él se asusta.

En cuanto a lo que heredó de su madre, el joven fue breve y señaló que se quedó con su sonrisa. Además, cuando le preguntaron en qué caso su mamá, exconductora de televisión, podría ponerle una multa, Samuelito aseguró que se porta bien y no cree que eso llegue a suceder.

El lado emprendedor y la adrenalina

Samuel Dyer Copello no solo da de qué hablar por sus confesiones familiares, sino también por su camino en el automovilismo. El joven ganó notoriedad tras participar en el Rally Caminos del Inca, donde sufrió un accidente cuando su auto se despistó y terminó en una zanja en el tramo Ayacucho-Matará.

Sobre este deporte, Samuelito fue realista en el podcast de su madre. Admitió que el automovilismo es un gasto considerable y que no se paga así nomás, por lo que debe estudiar y trabajar para poder costear su participación en las competencias.

Además de las pistas, el joven incursionó en los negocios lanzando AVOID, su propia marca de ropa urbana. La marca debutó con una colección de poleras y camisetas. Esta exposición mediática llegó hasta los oídos de Magaly Medina, quien en octubre le advirtió que lo expondría en un ampay si lo encontraba con alguna figura del espectáculo. Samuelito reaccionó con sorpresa y aclaró que prefiere enfocarse en sus estudios universitarios y en el deporte.

Contexto de la familia Dyer Copello

María Pía Copello es una presentadora de televisión, actriz, cantante, productora e influencer peruana. Se casó con Samuel Dyer Coriat el 14 de enero de 2006, luego de un noviazgo que empezó en 2001. Juntos tienen tres hijos: Samuel (nacido en diciembre de 2007), Vasco (mayo de 2010) y Catalina (noviembre de 2014).

Por el lado paterno, Samuel Dyer Coriat es hijo de Rosa Coriat y Samuel Dyer Ampudía, quienes fundaron el Grupo Dyer y Coriat. Esta corporación controla Camposol, una de las principales empresas exportadoras de frutas frescas como paltas, arándanos y mangos con presencia en cinco países. El empresario actualmente es presidente ejecutivo de Camposol y presidente del directorio de Copeinca.

En febrero de este año, María Pía Copello utilizó su podcast ‘Sin más que decir’ para defender el patrimonio de la familia de su esposo ante críticas en redes sociales. En ese espacio, recordó que su suegro sufrió un secuestro en los años noventa, hecho que, según ella, derivó en una campaña de difamación contra él.