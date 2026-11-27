Espectáculos

La situación de Vanessa Valcárcel, conocida como Valú, ha pasado de ser un juego de reality a una pesadilla familiar. La influencer peruana fue víctima de una agresión física durante su participación en la tercera temporada de La Casa de Alofoke 3, en República Dominicana. El incidente, que quedó registrado en imágenes, ha generado una ola de indignación y preocupación, especialmente tras verse las escenas donde Valú termina en el suelo, golpeada y con el cabello jalado.

Valú es una creadora de contenido peruana que participa en este reality en el extranjero. El incidente fue un enfrentamiento con las gemelas Tatiana y Dominique, conocidas como Las Mellas.

El desgarrador pedido de su madre

El pasado martes 24 de noviembre, la madre de Valú apareció en Magaly TV La Firme para compartir su dolor y la impotencia que sintió al ver las imágenes del ataque. Visiblemente afectada, la mujer no pudo contener las lágrimas mientras describía la escena donde su hija fue agredida físicamente en televisión.

La madre de la influencer fue enfática al decir: «No sabes cuánto me ha dolido verte, que te masacren de esa manera, que te saquen los pelos, que te arranquen los pelos. No sabes, hijita hermosa, cuánto me ha dolido». Debido a este episodio, la mujer solicitó ayuda públicamente para que Vanessa pueda regresar a Perú y expresó su preocupación por el bienestar de su hija en el extranjero.

Detalles de la pelea y el riesgo físico

Las imágenes del altercado muestran que la pelea escaló rápidamente. Una de las gemelas empujó a Valú, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo. En ese momento, la influencer recibió golpes y jalones de cabello mientras otras participantes del elenco intentaban intervenir para separar a las involucradas y detener la violencia.

Un punto crítico del incidente fue la ubicación de la pelea, ya que Valú se encontraba cerca de una escalera, lo que aumentó el riesgo de que el accidente fuera aún más grave. A pesar de que el elenco trató de calmar la situación, la escena fue considerada uno de los momentos más polémicos del estreno de la temporada por la agresividad registrada.

Entre el contrato y la actitud

Ante lo sucedido, Valú dejó clara su postura sobre la seguridad en el programa. La influencer señaló que existía un acuerdo previo, afirmando: «Me hiciste firmar un contrato donde nadie me debe tocar… y me tocaron». Para ella, independientemente de cualquier conflicto previo, no había justificación para que fuera agredida físicamente en ese contexto.

Por otro lado, su madre, aunque no justificó la violencia, admitió un detalle sobre el comportamiento de su hija. Comentó que Vanessa puede reaccionar de manera diferente y volverse más confrontativa cuando consume alcohol.

Posibles sanciones y reacciones

El impacto del video llegó hasta los espectadores y seguidores del reality, quienes han exigido medidas urgentes para garantizar la seguridad de todos los participantes. Muchos usuarios en redes sociales han pedido que Valú abandone el programa para evitar que sea expuesta a nuevos episodios de violencia.

Esta polémica llegó también a los oídos de Santiago Matías, el creador del espacio. Se reportó que Matías habría considerado la posibilidad de retirar del programa a todas las personas involucradas en el conflicto, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente ninguna decisión al respecto. La situación refleja la confrontación que ha marcado el debut de la tercera temporada.