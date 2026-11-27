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Ale Fuller se pronunció sobre los comentarios que Austin Palao hizo contra Flavia Laos, en los que el modelo mencionó problemas que la actriz tuvo con el alcohol. Este momento ocurrió durante un capítulo del reality chileno ‘¿Volverías con tu ex?’, donde el comentario desató una fuerte discusión entre ambos y dejó a Flavia en lágrimas.

Flavia Laos es una conductora, cantante, influencer y modelo peruana nacida en España, conocida por participar en el programa ‘Too Hot to Handle’ y lanzar su álbum ‘Despierta’ en 2019.

El respaldo de Ale Fuller

La situación ha generado preocupación en Fuller, quien calificó el asunto como un tema delicado y muy personal. Aunque la artista no quiso dar detalles específicos sobre lo que Laos vivió durante su adolescencia, dejó claro que su apoyo hacia ella es y seguirá siendo incondicional, tal como lo fue en aquel momento.

Según la productora, si bien existe información que Laos ha compartido públicamente, considera que es un tema que debe tocarse con mucho cuidado. Fuller enfatizó que, debido a lo difícil de la situación y al hecho de estar tan expuesto en la industria del entretenimiento desde una edad temprana, lo correcto es manejar estos temas con delicadeza.

La postura frente a Austin Palao

A pesar de las palabras duras del modelo, Ale Fuller decidió no criticar a Austin Palao. La razón es que siente un gran cariño por él y, como ambos son sus amigos, considera que es una posición delicada para opinar.

Fuller manifestó que quiere creer que Palao no tuvo la intención de herir a Flavia. Respecto al estado actual de la actriz, señaló que ya superó esa etapa difícil y que ahora se encuentra bien, enfocada en sus cosas, más adulta y madura, habiendo desarrollado las herramientas necesarias para vivir tranquila y en paz.

Rumores con Pablo Heredia

Por otro lado, Ale Fuller y Pablo Heredia causaron revuelo en redes sociales luego de publicar que se encontraron en una cafetería. Las fotos que se tomaron juntos hicieron que sus seguidores rumorearan que podrían estar intentando retomar su relación sentimental.

Sin embargo, la actriz descartó cualquier regreso romántico y aclaró que han quedado como buenos amigos. Fuller explicó que es valioso permitirse sanar los vínculos y que cada persona lo hace de manera distinta. Finalmente, aseguró que se siente muy contente de tener a Heredia en su vida actualmente bajo ese rol de amistad, pues para ella es fundamental vivir ligera.