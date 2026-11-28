Espectáculos

Katia Palma no tuvo piedad con Nathalia, una de las postulantes de Esto Es Guerra. La conductora se indignó luego de que la joven cometiera un error grave durante un juego, lo que provocó que los guerreros perdieran una ventaja clave. La situación escaló después de la competencia, cuando Katia le reclamó fuertemente frente a todos, recordándole que ya se anunció la eliminación.

La conductora fue directa y tajante al decirle a Nathalia que no pueden permitirse esos errores y que, si vuelven a suceder, se olvide del programa. Ante la pregunta de "¿Qué pasó?", la postulante intentó excusarse diciendo que se había equivocado, pero Katia no aceptó las disculpas. La conductora le exigió que le ponga actitud a cada competencia, asegurando que no es broma y que debe esforzarse porque son un equipo.

El consejo de Pancho Rodríguez

Por su parte, Pancho Rodríguez aprovechó el micrófono para enviar un mensaje contundente a los postulantes de ambos equipos. El integrante del programa resaltó la gran oportunidad que tienen quienes lograron pasar a esta ronda, advirtiendo que estar en el programa no es como estar en cualquier trabajo o espacio televisivo.

Rodríguez fue enfático al pedir que den el 100 por 100, criticando que algunos no sepan cómo es el juego a pesar de haber visto las competencias en otros días. Aseguró que, si él estuviese en la posición de postulante, se sabría todo de memoria. Además, recordó que están en el programa número uno del país y que son muy pocos los elegidos entre los 35 000 postulantes que hubo, dejando en manos de los chicos su propio destino.

Momentos de tensión y romance en el set

No todo fueron regaños en el set. César Olemar, quien se mostró agradecido por el reconocimiento que Mathías Brivio le hizo en Esto Es Guerra Desafío 14, vivió un momento especial. Tras ganarle a Said Palao en dos oportunidades, el joven combatiente decidió dedicarle su triunfo a Katia Palma con un beso volado.

Este gesto dejó a la conductora visiblemente nerviosa, limitándose a sonreír antes de retomar la competencia. César expresó que primero quería agradecer la oportunidad de estar en el programa para demostrar que puede dar el nivel, cerrando su intervención con la dedicatoria a Katia.

Sin embargo, la armonía duró poco, ya que Katia Palma también tuvo un roce con Mathías Brivio. La presentadora "cuadró" a Brivio en vivo luego de que él le prohibiera dar indicaciones a los guerreros durante las competencias. Katia le dejó claro que no toleraría que le dijera qué hacer, exigiéndole que si ella habla con su equipo, él hable con el suyo.

El conflicto con Mapi Westphalen

La tensión alcanzó otro punto cuando Katia Palma sorprendió a los combatientes al proponer que "regalaba" a Mapi Westphalen a su equipo para igualar la competencia en uno de los circuitos de Esto Es Guerra Desafío 14. Esta actitud provocó que Mapi se defendiera inmediatamente, enfrentando a la conductora.

La guerrera aseguró que no es paquete de nadie y que no puede ser pasada al otro bando sin razón. Katia había justificado su pedido diciendo que lo hacía porque la joven se pone a hacer tiktoks con Paul Michael. Mapi cerró la discusión reiterando con respeto que no es un paquete.