Rosángela Espinoza fue operada tras accidente en 'Esto es guerra': ¡"Se pudo haber evitado"!

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Rosángela Espinoza se sometió a una operación el viernes 23 de octubre luego de sufrir una fractura nasal durante una competencia de 'Esto es guerra'. El incidente ocurrió en un enfrentamiento que involucró a Karen Dejo.

La influencer compartió detalles sobre su estado de salud, revelando que deberá evitar cualquier esfuerzo físico por un mes mientras se recupera de la lesión. La 'Chica selfie' tuvo que entrar a cirugía después de que una tomografía confirmara la gravedad de la situación: una fractura nasal con varios fragmentos y desplazamiento, y hasta una posible fractura parcial del tabique.

Tras el accidente, Rosángela se pronunció, cuestionando las circunstancias del choque con Karen Dejo. La competidora de reality afirmó que el incidente se pudo haber evitado, ya que consideraba que había suficiente espacio para impedir el impacto durante la prueba.

La operación se realizó un día después del accidente, y la información difundida subraya la seriedad de la lesión nasal y las indicaciones médicas que deberá seguir estrictamente durante las próximas semanas para una recuperación óptima.

Estar un mes sin realizar esfuerzos físicos es una restricción importante para Rosángela, que podría afectar su continuidad en las pruebas de 'Esto es guerra'. Sin embargo, hasta ahora no hay una fecha exacta confirmada para su regreso a la competencia ni una decisión definitiva sobre su permanencia en el programa.

La recuperación de Rosángela se ha vuelto el centro de atención después del incidente con Karen Dejo, una actriz y bailarina. Ambas estuvieron involucradas en el choque durante las pruebas físicas del reality. Aunque Rosángela expresó su postura sobre lo ocurrido, no se han presentado pruebas que sugieran que el impacto haya sido intencional.

La exnovia de Zumba se está recuperando de su operación y su retorno al programa dependerá completamente de cómo progrese su rehabilitación y de las indicaciones médicas.