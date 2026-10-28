Deyvis Orosco se pone fitness y la gente lo trolea: ¿y Cassandra?

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¡Alista el café y las canchitas porque el chismecito está buenísimo! Deyvis Orosco, el 'Bomboncito de la Cumbia', nos ha dejado con la boca abierta y la mandíbula por los suelos con su última reaparición en redes sociales. ¿El motivo? Un cambio físico ¡totalmente radical! De pronto, el cantante nos sorprendió con un video grabado desde el gimnasio, mostrando una transformación que dejó a muchos hablando.

En el comentado clip, que su entrenador personal, Rodrigo Valle, no dudó en compartir, Deyvis explicó el porqué de su nueva faceta 'fit'. Dijo que está cuidando su apariencia por pura salud y, ojo, para ser un ejemplo vivo para su hijito. Sus palabras exactas fueron: 'Una de las motivaciones que yo tuve no fue regresar físicamente bien, era que quería estar en mi mejor versión para mí, pero también para mi hijo. La satisfacción que tengo de cargarlo ahora en mis hombros. Uno más que predicar con la palabra tiene que predicar con el ejemplo. Tu hijo no va a seguir lo que tú le dices, tu hijo va a seguir lo que tú le muestras'. Un mensaje potente, ¿no? Especialmente viniendo del vocalista de Grupo Néctar, que ya tiene sus 40 años.

Pero agárrense, que aquí es donde el drama se pone bueno. A pesar de todo ese discurso de padre ejemplar y bienestar personal, a Deyvis Orosco se le 'olvidó' un pequeño gran detalle: ¡no mencionó para nada a Cassandra Sánchez de Lamadrid, su esposa y la madre de su retoño! Ni una sola palabra dedicada a ella en su explicación. Una omisión que, seamos sinceros, fue tan evidente que levantó más polvo que un concierto de cumbia en cancha de tierra. ¡Plop! Y, claro, la gente en redes sociales no tardó en reaccionar.

La bola de la 'posible crisis matrimonial' no se hizo esperar. Los usuarios, empezaron a disparar con todo en los comentarios. '¿Y para su esposa?', 'Este ya está en otra, ojo', 'Es un machista porque solo él tiene que estar físicamente top, ¿y su mujer no?', y 'Él siempre quiere brillar', fueron solo algunas de las joyas que le dejaron caer al 'Bomboncito'. ¡Upa! Los comentarios le dieron con palo por esa inexplicable 'desaparición' de Cassandra de su discurso motivacional.

Hasta este momento, la situación sigue en el más absoluto silencio. Ni Deyvis Orosco ha vuelto a soltar prenda sobre este tema tan picante, ni Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de la mismísima Jessica Newton, se ha pronunciado al respecto. La incógnita nos tiene comiéndonos las uñas, preguntándonos qué pasará con la parejita. Parece que el entrenamiento intenso no solo cambia el físico, ¡también puede generar un drama de proporciones cumbiamberas! ¿O será que Deyvis simplemente es de los que prefieren dejar el tema en la cancha del amor... o del misterio?