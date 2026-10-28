Mario Hart se defiende del ampay con Shirley Arica: “No tiene nada de malo”

Espectáculos

¡Alerta de ampay, mi gente! Mario Hart, el conocido piloto y conductor que nos tiene acostumbrados a los reflectores, está otra vez en boca de todos. La razón: un informe bomba de “Magaly TV La Firme” que lo muestra en una situación un tanto… comprometedora con la modelo e influencer Shirley Arica. Las imágenes dieron la vuelta a las redes y, como era de esperarse, el chismorreo no se hizo esperar.

Pero nuestro querido Mario, ni corto ni perezoso, no se quedó callado. El 27 de octubre, durante la emisión de “Sin + Que Decir”, decidió enfrentar el chismorreo de frente. Apenas las imágenes de su encuentro con Arica —donde también apareció Luciana Roy al principio— salieron a la luz, la gente empezó a tejer mil y una historias. Hart, descartó que haya algún tipo de vínculo sentimental entre él y Shirley. Insistió en que solo son amigos y que no hay nada de extraño en una salida nocturna. Según él, no tiene motivos para estar incómodo por haber sido captado en esas circunstancias, porque "no tiene nada de malo lo que se ve en las imágenes".

La Noche de la Juerga: Versión de Hart

Para que no queden dudas, el también piloto de carreras se mandó con la explicación de lo que pasó esa noche. Contó que el sábado por la noche, recibió un mensaje de Ramiro, el mánager de Shirley Arica, quien lo invitó a una reunión. En ese momento, Mario estaba con Luciana Roy y los dos decidieron asistir. “El sábado en la noche me escribe Ramiro, mánager de Shirley, diciendo que había una reunión. Yo estaba con Luciana y fuimos”, detalló Hart a sus compañeros de conducción, como si estuviera contándonos la salida más normal del mundo.

Pero no todo fue tan fácil, pues el conductor Israel Dreyfus, cuestionó a Hart por exponerse en la vía pública, ante la posibilidad de que las cámaras de un programa de espectáculos lo siguieran. ¿La respuesta de Hart? Un clásico que nos dejó pensando: “¿Cuál es el problema? ¿Tú no sales a juerguear con tus amigas?”. ¡Boom! Con esa frase, Mario quiso dejar en claro que, si no hay nada que ocultar, no hay por qué andarse con rodeos. Según él, si uno está seguro de que solo está saliendo con una amiga, no hay motivo para esconderse de las cámaras. “Si no tienes ningún temor a que te ampayen porque sabes perfectamente que es una amiga, no hay ningún problema en hacerlo”, reafirmó, dejando la pelota en la cancha de los que dudan.

El Ampay Cuadro por Cuadro: ¿Amistad o Amor?

Ahora, vayamos al corazón de la polémica: las imágenes que “Magaly TV La Firme” difundió y que dejaron a más de uno con la boca abierta. La historia comienza con Mario Hart y Shirley Arica en una discoteca, pasadas las 3:00 a. m., y sí, al principio Luciana Roy los acompañaba. Pero la trama se pone más intensa cuando, cerca de una hora después, alrededor de las 4:11 a. m., las cámaras captaron a Shirley Arica llegando a su condominio acompañada, esta vez, solo por Mario Hart. ¿Y Luciana? Se esfumó como por arte de magia de la escena.

Lo más llamativo fue el ingreso al departamento. El reportaje registró el arribo de ambos al condominio. Hart, al percatarse de la presencia del equipo de Magaly, fue quien abrió la puerta para que Shirley, la 'influencer', ingresara al edificio. La visita, según las imágenes difundidas, fue más rápida que un visto de WhatsApp, durando apenas unos diez minutos. Después de ese lapso de tiempo, el exparticipante de “Combate” salió solito del condominio, manteniendo la compostura. Él mismo confirmó que no se quedó en el departamento, sino que la acompañó hasta la puerta y se retiró caminando. “Por eso me voy caminando, la dejo en su casa y me voy”, detalló, tratando de quitarle toda la miel al asunto.

Al final del día, Mario Hart admitió que entiende que estas imágenes pueden generar un montón de especulaciones y que se especule. “Yo entiendo que se puede prestar para muchas cosas, que se especule y se creen cuentos e historias”, expresó, con un tono que denotaba que ya se la sabía. Pero, por mucho que las imágenes griten otra cosa, él sigue firme en su versión: solo amigos, nada más. ¿Será que esta vez la "amistad" de la farándula es más fuerte que los rumores, o hay algo más? Por ahora, Hart sostiene su versión.