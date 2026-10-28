¡Qué roche! Nicola Porcella y Alejandra Rodríguez se la jugaron en 'Me Caigo de Risa' y ganaron

Espectáculos

El querido conductor y actor peruano, Nicola Porcella, se unió a la 'Familia Disfuncional' de 'Me Caigo de Risa' y, desde el primer momento, demostró que vino a dejarlo todo en la cancha. Su primera gran prueba fue la dinámica 'Sí se parece', donde hizo equipo con la talentosa Alejandra Rodríguez. La idea era simple, pero a veces bien complicada: recrear figuras con el cuerpo para que se parecieran a las imágenes en pantalla, y la pareja que lo hiciera mejor, ganaba.

La primera imagen que tuvieron que replicar fue la de un sacacorchos. Y, para qué negarlo, ¡les quedó espectacular! Con Nicola extendiendo los brazos y Alejandra en la parte de abajo, la figura se armó a la perfección. Así de fácil, pasaron a la siguiente ronda, junto a Poncho Borbolla e Isaac Salame y Ricardo Fastlicht y Mariazel, que también avanzaron.

Luego vino el reto del burro de planchar. Aquí la cosa se puso un poco más creativa, con Nicola de rodillas y las manos en el piso, y Alejandra extendida, cual tabla, encima de él. La misma figura la hicieron Poncho y Salame, por lo que ambos quedaron en la final de la dinámica.

Pero el plato fuerte llegó con la última figura: una regadera de jardín. Esta fue un poco complicada de hacer. Nicola y Alejandra optaron por una posición donde Nicola quedaba de rodillas en el piso, con las manos y la cara ¡muy cerca del trasero de Alejandra!, mientras ella se ponía en un ángulo de noventa grados, con las manos extendidas, simulando la salida del agua. ¡Imagínense la escena!

Tras la 'comprometedora' posición, Nicola Porcella y Alejandra Rodríguez vencieron a Poncho Borbolla e Isaac Salame y se coronaron como los grandes ganadores de 'Sí se parece'.