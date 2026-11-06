Rodrigo Valle defiende a Deyvis Orosco y niega que haya usado 'pichicata'

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Rodrigo Valle, entrenador personal de Deyvis Orosco, salió a defender la transformación física del cantante de cumbia después de que 'La Mackyna' pusiera en duda los resultados del artista. El preparador argentino negó que el intérprete haya recurrido a la llamada 'pichicata' para conseguir su nueva apariencia y aseguró que los cambios que presenta son consecuencia de meses de entrenamiento y disciplina.

"Todo ha sido de forma natural, con entrenamiento disciplinado", señaló Valle, quien destacó el esfuerzo que viene realizando el cantante para mejorar su condición física. Asimismo, explicó que el proceso todavía continúa y que Orosco tiene margen para seguir desarrollando su musculatura.

Tampoco se quedó callado ante los comentarios de 'La Mackyna', conocido entrenador físico, y cuestionó sus opiniones sobre el cambio corporal del cantante. Aseguró que no le preocupan las críticas y dejó entrever que solo tomaría en cuenta los cuestionamientos de personas cuyos resultados considere superiores a los suyos.

El argentino también minimizó el trabajo de 'La Mackyna' con Christian Domínguez, quien anteriormente reconoció haber utilizado anabólicos. "No veo grandes resultados. Cuando alguien que tenga mejores resultados que yo salga a hablar, ahí habrá tema de conversación", comentó.

Por ahora, el único que sigue sumando series y repeticiones es Deyvis, mientras los entrenadores se apuntan al ring. ¿Te convence la explicación o igual te quedaste con la duda?