Juan Víctor Sánchez pide que se suspenda la pensión de alimentos de su hija con Andrea San Martín

Espectáculos

Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de Andrea San Martín, pidió la suspensión provisional de la pensión de alimentos de la menor. El pedido lo presentó ante las autoridades a casi dos semanas de quedarse con la custodia temporal de la niña, y se conoció por el programa 'Q' Bochinche'. Es la pensión de alimentos por la que San Martín tanto luchó.

Desde el 23 de octubre, la pequeña está a cargo de su padre por disposición del juez. La niña quedó con él por las medidas de protección que la alejan de Andrea San Martín, dictadas por presunta violencia física y psicológica hacia la menor. Mientras se define esa situación, la influencer sigue publicando contenido sobre su rutina como ama de casa.

El monto sobre la mesa

En el programa se precisó que existe un monto mensual que se le pasa a Andrea San Martín. "A partir de noviembre y los meses, él ha pedido no entregar esos 2 mil soles porque él está con ella las 24/7", contó Kurt Villavicencio. El pedido, entonces, apunta a que la pensión deje de correr mientras la niña vive con él.

Lo que sigue

El abogado Israel Castillo señaló que sería contraproducente que Juan Víctor siga pagándole un monto a su expareja y luego él asuma otro monto aparte. También indicó que, cuando se cumpla el periodo de las medidas de protección, el caso pasará a la Fiscalía para recién definir lo que pasará con Andrea San Martín.

Israel Dreyfus, amigo de Juan Víctor, dio a conocer que él tendrá a la menor por un periodo de nueve semanas mientras duren las investigaciones.

Por ahora la niña sigue bajo el cuidado de su padre.