Yaco Eskenazi confiesa que no decide nada en la remodelación de su casa: Natalie Vértiz lleva la batuta

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Yaco Eskenazi lo dijo sin vueltas en su streaming: en la remodelación de su casa él no decide nada. La que lleva la batuta es Natalie Vértiz, su esposa, modelo y conductora. El exchico reality reconoció que no tiene voz ni voto en las obras, y lo contó como quien ya se resignó hace rato.

La perlita llegó cuando revisó la distribución de los ambientes. Su dormitorio va a quedar más chico que el walk-in closet de Natalie, al que describió como el espacio más grande de la vivienda. O sea, el cuarto donde duerme él pierde contra el lugar donde se guarda la ropa de ella.

"Mi cuarto es más chiquito que el walk-in closet de Natalie", remarcó.

Sobre por qué no opina, Yaco fue honesto: admitió que no tiene poder de decisión en la remodelación, aunque él mismo dejó sobre la mesa otra posibilidad, que sea porque prefiere no involucrarse. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, y él lo sabe.

Los trabajos empezaron por la zona de los dormitorios y las tuberías, porque se trata de una casa antigua. Y fue justo revisando esa distribución donde descubrió el detalle: la mitad de ese espacio estará destinada al walk-in closet de la influencer.

Cómo se elige en esa casa

Para explicar la dinámica de su relación, Yaco tiró de un meme: el de la mujer que escoge los tomates y su pareja solo le alcanza las opciones. Una imagen que cualquiera que haya ido al mercado en pareja reconoce al toque.

También imitó cómo Natalie cambia de opinión al momento de escoger: "¿Te gusta este o este? Yo espero que ella diga, ah, me gusta este. Sí, a mí también me gusta ese. Mejor no, el otro creo que me gusta más".

Todo esto lo contó en su show 'Yaco y el Loco', donde además adelantó que estaba a punto de comprar su nueva casa. Esa revelación no le cayó bien a Natalie, que se molestó porque su pareja adelantó la noticia.

Moraleja: en esa casa el walk-in closet manda y el dormitorio obedece. ¿En la tuya quién tiene la última palabra?