Sergio George quiso salir del apuro con Yahaira Plasencia y Magdyel Ugaz no lo salvó

Espectáculos

Sergio George y Magdyel Ugaz fueron interceptados cerca de las 7 de la noche por el equipo de un programa de espectáculos, y el encuentro salió bastante más incómodo de lo que se esperaba. Lo primero que hicieron con el productor musical fue felicitarlo por un premio que recibió.

Le preguntaron cómo se sintió con ese reconocimiento y respondió entre risas. Todo tranquilo hasta ahí. El problema apareció cuando el reportero quiso saber qué significaba Magdyel para él: el productor prefirió no profundizar y dejó claro que no iba a comentar eso.

La que sí habló fue la actriz, que lo acompañó en la ocasión. Tuvo palabras de elogio para el músico, dijo que es lo máximo y contó que George viajará a los Grammys. El reportero, atento al detalle, les comentó que se los ve bien juntos; el productor solo sonrió y admitió que le estaban sacando más información.

El momento más raro llegó cuando apareció el nombre de Yahaira Plasencia. Le consultaron por los buenos deseos que la salsera les habría expresado y Sergio George miró a la actriz buscando auxilio: "Sálvame". Magdyel Ugaz no lo pensó dos veces: "Nadie lo salva a Sergio".

Después el reportero quiso saber si el productor le deseaba lo mejor a la salsera por su relación con Luis Fernando Rodríguez, el popular 'El Diablo'. Ahí George cortó todo y prefirió retirarse del lugar. Dijo que mejor se iba y subió a una camioneta junto a la actriz.

Tras la emisión del informe, el conductor Rodrigo González, 'Peluchín', contó en el programa que, durante una salida con su madre, vio a Magdyel Ugaz cerca del departamento de Sergio George. Adelantó que la actriz sabe lo que va a contar, antes de referirse a lo que había visto.

Ahora que se viene su viaje a los Grammys, ojalá Sergio George encuentre ahí a alguien que sí lo salve.