Susana Baca, Lita Pezo y Tania Libertad cantarán para el papa León XIV en su visita al Perú

Espectáculos

Susana Baca, Lita Pezo y Tania Libertad le cantarán al papa León XIV. Las tres cantantes peruanas están confirmadas en la visita apostólica del pontífice al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, con presentaciones en ceremonias y actividades religiosas en Lima, Pucallpa y Zaña, en la región Lambayeque. Las intérpretes ya expresaron su emoción por la oportunidad de cantarle al sumo pontífice.

El vínculo del papa con el país viene de lejos: León XIV desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa en territorio peruano, donde trabajó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo, la ciudad a la que regresará en este recorrido.

Susana Baca: un poema musicalizado en la Plaza de Armas

La cantante afroperuana Susana Baca, de 82 años, exministra de Cultura y ganadora de tres premios Grammy Latino, confirmó que ofrecerá una presentación musical durante la visita del papa a Lima. Lo anunció en sus redes sociales, donde dijo sentir emoción por cantar ante el pontífice, a quien considera una persona profundamente vinculada con el Perú.

Su deseo para ese día lo resumió ella misma: "Voy a salir a cantar con mi corazón elevado a Dios". También espera que la presencia del Santo Padre contribuya a la reconciliación nacional y que los peruanos puedan transmitirle sus preocupaciones y sus esperanzas.

¿Y el repertorio? Un poema musicalizado, con el pianista Francisco Haya de la Torre acompañándola en la Plaza de Armas de Lima. El nombre de la pieza no lo reveló, y avisó que no concederá más entrevistas sobre su participación hasta después de su presentación. Punto para el misterio.

Lita Pezo: la misa de Pucallpa

Lita Pezo será la encargada de participar musicalmente en la misa que León XIV celebrará en Pucallpa, en la región Ucayali, el domingo 15 de noviembre. La cantante tiene 27 años, es natural de Iquitos y alcanzó notoriedad por sus imitaciones de la cantante española Isabel Pantoja. Ahora le toca un escenario bastante distinto.

La invitación le llegó de una autoridad del Vicariato Apostólico de Pucallpa, después de que esa persona asistiera a uno de sus conciertos. Pezo contó que la fe ha sido parte de su vida y de su camino, que empezó cantando en la iglesia, y que esta oportunidad es una bendición para ella y para su familia.

El programa oficial del Vaticano pone la misa a las 4:45 p. m. en la Villa Deportiva Regional Ucayali, después del encuentro del pontífice con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos. O sea, a Pezo le toca cantar con la tarde ya bien avanzada.

Tania Libertad: el Ave María en Zaña

Tania Libertad, de 74 años y natural de Zaña, cantará durante la actividad religiosa que el papa encabezará en esa localidad de Lambayeque, cerca de Chiclayo. Su propuesta es el Ave María, de Franz Schubert, en el marco de las celebraciones por la clausura del año jubilar dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo.

Fue ella misma la que propuso su participación, por su vínculo personal con Zaña y por el significado de la visita papal. "Yo voy a cantar en Zaña, pero no tendré la oportunidad siquiera de saludar al papa. Eso es algo que yo no estoy buscando. Si se da, ojalá", manifestó. También expresó su deseo de agradecer al pontífice por haber adoptado la nacionalidad peruana, que ella también tiene.

El itinerario de la Santa Sede ubica al papa el sábado 14 de noviembre, a las 5:30 p. m., en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.

Una gira que pasa por el Perú

La visita al Perú es parte de la gira apostólica de León XIV por América Latina: comienza el 6 de noviembre en Uruguay, continúa por Argentina y después llega a Lima. La agenda oficial contempla actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa, entre otras localidades. Su regreso a Roma está previsto para el 16 de noviembre, con llegada a la capital italiana al día siguiente.

Tres voces, tres escenarios y un mismo destinatario. ¿Cuál de las tres presentaciones es la que esperas más?