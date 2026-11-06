Cancelan 'Vale Todo', el programa de Pamela López, mientras ella estaba en México

Espectáculos

Pamela López está en México. Viajó para ser anfitriona en los Premios Heat, donde además figura como nominada a Influencer del Año, y lo hizo con Franco Portales, su pareja actual. En lo profesional, un viaje redondo. Lo que no venía en el paquete fue lo de acá: su programa se terminó mientras ella estaba fuera del país.

El anuncio de la cancelación

El programa es 'Vale Todo', el espacio de streaming que conducía junto a Pati Lorena y que se emitía por Panamericana Televisión. El periodista Jhon Cano, conductor de 'Show Pe', fue quien anunció su cancelación: no seguiría al aire desde el martes 3 de noviembre. Y contó por qué, según fuentes de Panamericana Televisión: discutían temas irrelevantes para la telenovela que debía promover.

El mismo anuncio dejó otro detalle: según fuentes de Panamericana Televisión citadas por Cano, a López ya le habían informado de la decisión cuando partió rumbo a México. El programa tampoco cumplió, según ese relato, el objetivo de promocionar la novela con su conducción: el contenido se fue por el lado de lo personal y no por el tema real. Con eso, López cierra su debut como presentadora en Perú, la faceta que había empezado después de su salida de 'La Granja VIP'.

La denuncia de Pamela Franco

Y hay un capítulo previo que explica por qué este final se sigue comentando. 'Vale Todo' fue el espacio donde López emitió comentarios llamando "clandestina" a Pamela Franco y a su grupo de admiradores. También fue el programa donde se dieron sus enfrentamientos con las Kittypam y con Franco. Hace unas semanas, Franco presentó una denuncia contra López por presunta afectación psicológica, y el programa quedó metido en ese proceso.

Para redondear el cuadro: López es esposa de Christian Cueva y su nombre suena fuerte en el extranjero, con la nominación incluida. Pero en casa se queda sin el espacio que la tenía en pantalla.

Se fue como anfitriona a México y vuelve a Lima sin programa. Al menos el Influencer del Año todavía está en juego.