Tula Rodríguez le encontró "yerno" a Valentina en pleno Mande quien mande

Espectáculos

Tula Rodríguez, actriz y ex bailarina, se quedó con la boca abierta en Mande quien mande. Uno de los invitados contó su historia de superación y perseverancia antes de ingresar, a los 19 años, a la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a la conductora le bastó escucharlo para adoptarlo al toque.

El invitado, Aram Flores Sánchez, contó que vive en el distrito de El Agustino. Eso le generó mucho orgullo a Tula, que también es de ese barrio. Y ahí nomás llegó la broma: lo llamó "yerno" y se declaró su "suegra", porque le vio cualidades para ser la futura pareja de su hija Valentina. Sin anillo ni nada, el chico ya se ganó a la familia.

El gusano que hizo correr a Tula

El programa también tuvo su dosis de caos. Christian Domínguez estaba como jurado invitado de un segmento para premiar al mejor turrón de Lima, comió un poco, se descontroló bailando "El gusano" y de inmediato empezó a perseguir a Tula Rodríguez.

La conductora se asustó al verlo así, el esposo de Karla Tarazona, y salió corriendo del set junto a Laura Huarcayo para que no le baile tan cerca. En broma, dijo que salió disparada antes de salir embarazada. A veces el baile más famoso es el que nadie pidió.

Los zapatos también se hicieron notar

El 21 de octubre, Tula casi dejó a los televidentes sin palabras en plena edición del programa. Estaba en medio del reconocimiento a los cantantes Pedro Loli y Tony Valencia cuando no pudo controlar su calzado y sufrió un percance: al dar pasos hacia atrás se enredó con sus propios pies y todo quedó registrado ante cámaras. En vivo los papelones no se pueden editar.

Así que ya saben: en Mande quien mande el amor se anuncia, el gusano se baila sin avisar y los zapatos hacen lo que quieren. ¿Tú le das el visto bueno al "yerno" de El Agustino o prefieres verlo un par de programas más antes de la aprobación final?