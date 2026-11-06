Monserrat Seminario advierte que podría cortar la comunicación con Melcochita por la tenencia de sus hijas

Espectáculos

El enfrentamiento entre Monserrat Seminario y Melcochita sumó un nuevo capítulo: el humorista busca la tenencia temporal de sus hijas menores y, desde España, ella advirtió que podría cortar la comunicación con él si las cosas siguen como están.

El abogado del artista confirmó que se presentó una solicitud judicial para que Melcochita asuma temporalmente el cuidado de las niñas. Su defensa legal también informó de una medida cautelar relacionada con esa tenencia temporal. Conviene precisarlo, porque es fácil confundirse: pedirla no es tenerla. Ninguna autoridad ha otorgado la custodia al cómico.

Monserrat Seminario se pronunció desde España, donde se encuentra. Lo que dijo, en resumen: le incomodan las discusiones públicas y, si la situación continúa, podría cortar la comunicación con el humorista.

Dos frentes abiertos

El desacuerdo no es solo por el cuidado de las menores. También hay posiciones enfrentadas por las responsabilidades económicas. Trascendió que Monserrat habría solicitado una pensión mensual de S/15.000 para sus tres hijas, monto que también ha generado controversia.

Y ahí está el detalle que nadie quiere mirar de frente: esto se discute en dos canales al mismo tiempo. Uno es el judicial, donde la defensa de Melcochita presenta solicitudes y medidas cautelares. El otro es el mediático, donde cada declaración se vuelve portada y cada portada calienta más la conversación.

Nuestra lectura: en una pelea así, ganar el titular es la peor victoria posible. Lo que se resuelve en un expediente se desgasta en un set de televisión, y las posiciones se endurecen cuando hay cámaras alrededor. Acá nadie necesita un abogado mediático; hace falta que las dos partes dejen de hablar en público.

¿Y tú qué crees? ¿Estas disputas familiares deberían seguir discutiéndose frente a las cámaras o ya es hora de que todo pase al expediente y punto?