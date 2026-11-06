Emilio Jaime casi suelta la bomba sobre Mario Hart y Shirley Arica

Espectáculos

Emilio Jaime estuvo a punto de soltar la bomba. En una entrevista le preguntaron si Shirley Arica le había contado que está saliendo con Mario Hart, y su respuesta abrió más interrogantes de las que cerró: "Saliendo no fue lo que me dijo".

Cuando le preguntaron qué era lo que ocurría entre ambos, intentó esquivar la respuesta. Y ahí quedó el tema, con la frase colgando en el aire.

Lo que sí se desprende de la conversación es de dónde salió la información: de la propia exchica reality, que supuestamente se habría ido de boca y le contó sobre su relación con el piloto.

Eso sí: el exintegrante de "EEG" no confirmó que Mario Hart y Shirley Arica mantengan una relación sentimental. Tampoco lo descartó, así que la puerta quedó abierta a que exista algo más que una amistad. Lo que no precisó fue qué tipo de vínculo tienen ambos, ni qué ocurrió durante el encuentro en el departamento.

Nuestra lectura es simple: suena a que la exchica reality le contó algo, solo que no con la palabra saliendo. De ahí a hablar de romance hay un trecho grande, y nadie lo ha cruzado. Lo del departamento es lo que más intriga deja, y es justo lo que quedó sin explicar.

Por ahora solo hay una frase. Nada confirmado.

¿Tú qué crees: hay algo entre el "Chato" y Shirley Arica o esto es puro humo de entrevista?