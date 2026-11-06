Raysa Ortiz responde a Katia Palma y defiende su esfuerzo en 'Esto es guerra'

Espectáculos

Katia Palma les llamó la atención a los competidores de 'Esto es guerra' por algunas falencias que vio en las competencias. La conductora les recordó que debían enfocarse en rendir dentro de los juegos y les exigió mayor compromiso en lo que el programa presentaba como una semana decisiva. Y lo dijo sin anestesia.

Raysa Ortiz no pasó por alto esas observaciones. Consultada al respecto, respondió que sí está entregando su máximo esfuerzo. Pero también reconoció que no todo le salió redondo, y ahí está la parte interesante: no se hizo la que todo estaba perfecto. Tampoco es que haya salido a pelear, porque su respuesta fue más de autocrítica que de reclamo.

El momento complicado fue en las donas. Contó que ya no podía más con los brazos y que se le fueron. Lejos de dramatizar, lo tomó con calma: cualquiera se puede equivocar, dijo, y ella siente que lo está dando todo. Punto para la honestidad, porque reconocer el error con la cámara encima no es nada cómodo.

Después vino el turno de las postas, esas pruebas que le exigieron bastante físicamente. Recordó que estuvo ahí junto a Cris y mencionó unos juegos que eran como subir una torre: la cosa estaba fuerte porque se movía y admitió que tenía un poco de miedo. Igual salió bien, así que el susto quedó como anécdota.

Lo que no cambia es la actitud. Aseguró que no piensa bajar la guardia y adelantó que seguirá esforzándose junto a su equipo en esta etapa del reality. Traducido: no se va a quedar sentada esperando que las cosas se acomoden solas. En un equipo eso también cuenta, porque cuando uno admite que le costó, el resto ya sabe dónde apretar.

Y seamos sinceros, la secuencia tiene su gracia. La conductora tira el palo, la competidora lo recoge y responde con argumentos en vez de drama. En un programa donde todo se ve y todo se comenta, la diferencia entre reconocer un error y hacerse la desentendida es enorme, y acá la respuesta fue claramente la primera. Igual, el esfuerzo se termina midiendo en el marcador: si la próxima competencia le sale bien, el tema se apaga solo. ¿Tú le crees o ya la tienes fichada para el próximo meme?