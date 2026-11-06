Ricardo Bonilla, 'Timoteo', se pronuncia tras las revelaciones de Karina Rivera y María Pía Copello

Espectáculos

El reencuentro de Karina Rivera y María Pía Copello después de 26 años, en una conversación para el podcast 'Sin más qué decir', terminó sacando a la luz episodios poco conocidos de su etapa televisiva. Las dos recordaron los problemas que tuvieron al trabajar con Ricardo Bonilla, el actor que interpretaba a Timoteo, y hablaron de las diferencias que marcaron esa experiencia.

También mencionaron los desacuerdos laborales y las tensiones que se trasladaron a las temporadas de circo.

Karina Rivera reveló que lleva un año sin comunicarse con el actor que da vida al carismático dragón y desconoce qué ha sido de él. ¿El motivo? Dejaron de tener contacto después de no alcanzar un acuerdo para realizar una nueva temporada de circo, un proyecto que habría generado el malestar de Bonilla.

Un año sin hablarse no es poca cosa, sobre todo después de tantos años trabajando juntos.

Del otro lado, el aludido tampoco se quedó callado del todo. Bonilla se pronunció en Instagram con un mensaje en sus historias, sin entrar en una discusión pública ni responder uno por uno los comentarios de sus antiguas compañeras.

"Me quedo en silencio por el cariño y amor que hubo durante tantos años trabajando y compartiendo juntos", escribió el intérprete.

Con eso dejó entrever que prefiere no alimentar la controversia y quedarse con el buen tiempo que compartieron frente a las cámaras.

Tiene su gracia que el podcast se llame 'Sin más qué decir' y que el que terminó sin más qué decir sea justamente él. Queda la curiosidad de saber si algún día contará su versión completa, aunque con ese mensaje ya dejó claro por dónde va.

¿Team silencio o team descargo?