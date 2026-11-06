Grupo 5 y Brunella Torpoco ganan en los Premios Heat: el Perú se llevó dos premios en Puerto Vallarta

Espectáculos

El Perú se llevó dos premios en los Premios Heat, la gala anual de la música latina que se realizó en Puerto Vallarta, México. Grupo 5 ganó en Mejor Artista Tropical y Brunella Torpoco se impuso en Mejor Artista Salsa, una categoría donde la competencia tenía nombres pesados: Marc Anthony, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves.

Los artistas peruanos escucharon sus nombres entre los ganadores y no pudieron disimular la emoción. Los hermanos Yaipén y la salsera aprovecharon sus discursos para agradecer al público que los apoyó y para dedicar sus premios a las personas más importantes de sus vidas.

Grupo 5, premio con dedicatoria

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó cuando se anunció a Grupo 5 como ganador de Mejor Artista Tropical. Christian Yaipén recibió el reconocimiento, agradeció a los fans que votaron por la agrupación y recordó que son la segunda generación de un proyecto con 53 años de trayectoria. La emoción se notó cuando dedicó el premio a su padre, Elmer Yaipén, fundador del grupo: "Este premio se lo dedicamos a nuestro padre, a papito Elmer que está en el cielo". Después del anuncio, Christian se abrazó con sus hermanos y el nombre de la agrupación sumó un nuevo reconocimiento internacional.

La chalaca que se llevó la salsa

La celebración peruana siguió con la categoría Mejor Artista Salsa. Para sorpresa y alegría de la delegación nacional, el nombre elegido fue el de Brunella Torpoco, que recibió su premio emocionada y lo dedicó a Dios, a su familia, a su hijo y a su país. "Soy del Perú, del Chimpún Callao", dijo la salsera, que resaltó sus raíces chalacas.

Minutos antes de su triunfo, Brunella había desfilado por la alfombra magenta de los Premios Heat, donde confesó que se encontraba nerviosa por competir con algunas de las figuras más importantes de la salsa internacional. Los nervios, al final, no le jugaron en contra y el premio se fue para el Callao.

Con dos premios en una misma noche, la música peruana se llevó una de las celebraciones más grandes de la gala. Y aviso para los organizadores del próximo año: con dos ya estamos insoportables, así que imagínense si el Perú llega con tres.