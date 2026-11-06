Alondra García Miró sobre el nuevo rol de Luciana Fuster en Miss Grand Perú: "Que cada uno haga con su vida lo que mejor le parezca"

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Alondra García Miró está de vuelta en Perú. La modelo llegó para hacer la mudanza a su nuevo departamento y decorarlo con diseños exclusivos, y se la vio feliz. Pero su buena racha no viene solo por el nuevo hogar: su relación con el empresario español Francisco Alister está sólida.

La 'ojiverde' también reconoció que extraña mucho al Perú. Y en esa ronda de preguntas le tocó hablar del desembarco de Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, como nueva directora de Miss Grand Perú en lugar de Jessica Newton.

Ahí Alondra sacó su escudo: no puede opinar de un tema que no conoce, porque no lo ha leído ni lo ha visto, y no habla de la vida de nadie. "Que cada uno sea feliz, que cada uno haga con su vida lo que mejor le parezca", dijo, antes de aclarar que esa es su filosofía de vida.

Responder una pregunta sobre otra persona sin responderla es un arte, y hay que admitir que ella lo domina. Cero drama, cero titulares picantes, cero meterse en camisa de once varas. Nos gustaría decir que es pura estrategia, pero suena más a que de verdad no quiere saber nada del tema.

Después llegó la pregunta que varios se hacen: ¿se casa con Alister? Su respuesta fue que cuando sea el momento ella lo contará, y encima lo prometió. Ni fecha, ni adelanto, ni nada: el misterio sigue en pie.

Lo que sí dejó claro es que está muy contenta viviendo en España junto a su pareja. "Me siento plena", dijo, y contó que se siente bendecida y agradecida.

Su prioridad hoy parece ser su casa, su relación y su tranquilidad, no las preguntas incómodas de la farándula. Y así lo dejó ver en cada respuesta.

Y si de opinar sobre la vida ajena se trata, Alondra ya eligió su bando: mudanza, decoración y silencio elegante. La pregunta queda para ti: ¿también eres del club de los que no opinan o eres de los que comentan hasta las cortinas ajenas?