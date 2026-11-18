Espectáculos

Andrés Roca Rey ya está rumbo a México. El matador de toros peruano cerró una breve estancia de preparación en su finca sevillana y volvió a cruzar el charco para dar continuidad a sus compromisos taurinos en una etapa que se le viene intensa en el país azteca.

El viaje coincidió con el interés mediático que arrastra desde su ruptura con Tana Rivera, un distanciamiento ocurrido un mes antes. A su llegada al aeropuerto lo esperaba un grupo de reporteros, y el diestro eligió la discreción más absoluta cuando el tema se acercó a su vida privada.

Le preguntaron si durante esos últimos días en España había mantenido contacto con su expareja y si había alguna posibilidad de acercamiento. Roca Rey esquivó las preguntas con serenidad y una sonrisa, y terminó desviando la atención hacia su celular: "Mira, me escribe mi mamá". Con esa salida se ahorró hablar del estado anímico de ella y de si existen opciones de reconciliación.

Tampoco quiso entrar en la controversia que se armó en redes sociales por el movimiento de algunos amigos comunes. El distanciamiento virtual de Tomás Páramo con respecto a Tana Rivera fue interpretado como una toma de posición del círculo íntimo —en el que también figuran María García de Jaime o Victoria Federica— a favor del torero. Él, con talante relajado, prefirió restarle trascendencia a los comentarios y no alimentar confrontaciones públicas. Los nombres del entorno aparecieron en la conversación, pero él no puso ninguno sobre la mesa.

Y después llegó la frase que apagó el incendio: "Nos llevamos bien todos". Con esas palabras zanjó cualquier hipótesis de enfrentamiento y extendió el buen trato tanto a su expareja como a la familia de ella. Ni dardos ni indirectas: para el torero, todo está en paz.

También se mantuvo al margen de las declaraciones de Francisco Rivera contra los empresarios que gestionan las plazas de toros. Su respuesta fue el ruedo: dijo que había estado encerrado en el campo preparándose para México, que ahora iba para allá y que no tenía ni idea del asunto. Lo soltó justo antes de embarcar, sin más vueltas.

Así que el peruano tiene la cabeza puesta en los toros y los pies en otro continente, y el chisme tendrá que esperar su turno. ¿Tú qué le habrías preguntado en ese aeropuerto?