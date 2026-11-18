Espectáculos

Alejandra Baigorria no está embarazada, y lo aclaró ella misma. La empresaria usó las historias de su cuenta oficial de Instagram para responder a un usuario que le preguntó de frente si estaba en la dulce espera, después de que Austin Palao diera a entender en una entrevista que en la familia ya se esperaba un bebé. Su respuesta fue un no rotundo. Ella mantiene informados a sus millones de seguidores en redes sociales.

El que encendió la mecha fue Austin Palao, hermano de Said Palao. Consultado por la posibilidad de que su cuñada ya esté esperando, el exchico reality respondió que es lo que todos esperan. "Yo espero un varoncito porque tengo dos sobrinas mujeres", dijo, y contó que la familia está encantada con que de una vez llegue el bebé, que se lo llevaría a la playa y que hasta saltaría con él en paracaídas. Semanas atrás, esas declaraciones alimentaron los rumores de un posible embarazo.

En medio de todo eso, la empresaria también dio de qué hablar por otro motivo. El lunes 12 de octubre sorprendió al engreír a su coach a poco de una competencia importante en Brasil: contó que tuvo la iniciativa y que su entrenador necesitaba unas zapatillas para cumplir su meta. Su idea, dijo, era pensar también en la gente buena que no tiene cómo comprarse unas zapatillas. Al ver que las empresas no se movían, decidió sumarse con su apoyo, pensando en conseguir un logro más para el Perú en el atletismo.

El viernes 16 de octubre, en tanto, preocupó a sus seguidores al publicar una foto aparentemente desde el avión. "¡Acabo de pasar el peor susto de mi vida!", escribió, y avisó que en unas horas contaría todo con lujo de detalles en un storytime.