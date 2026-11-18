Espectáculos

Diego Boneta compartió una serie de fotografías de su visita a Cusco y sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a Natalie Vértiz. La imagen se tomó durante una agenda privada que reunió a figuras peruanas e internacionales y, como era de esperar, los comentarios se llenaron de entusiasmo: los usuarios celebraron la presencia en el país del protagonista de la serie de Luis Miguel. "Perú de mi corazón", escribió el actor mexicano para acompañar las postales de su viaje.

El reencuentro con Natalie Vértiz

En una de las fotos posó con la modelo y conductora peruana, con quien ya había coincidido en una campaña en 2019. Esa imagen reactivó los comentarios sobre aquella colaboración: en ese entonces, Vértiz compartió una foto junto al actor y adelantó que ambos participaban en la producción de un comercial, sin dar más detalles del proyecto.

Esta vez el reencuentro fue en Cusco, donde Boneta participó de una experiencia organizada por la firma de joyería Tiffany & Co. El actor llegó al Perú acompañado de su hermano Santiago Boneta y recorrió algunos espacios del Valle Sagrado, igual que otras invitadas: Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi; la actriz Alessandra Denegri y Natalie Vértiz.

Las reacciones y el pedido a Yaco

Las postales recibieron decenas de reacciones de usuarios peruanos, que destacaron los paisajes elegidos por el artista y celebraron que haya visitado el país. Varios comentarios se centraron en la imagen junto a Vértiz y en la presencia de Santiago Boneta durante el viaje. La propia conductora les dio la bienvenida a los hermanos en su país, otro usuario resumió el ánimo general diciendo que el Perú estaba siendo clave, y tampoco faltaron los mensajes de bienvenida para los recién llegados.

El cariño de sus admiradoras apareció igual de rápido: una lo llamó su rey y otra le pidió que siguiera disfrutando del Perú. Hubo incluso quien recordó su papel como Luis Miguel en la producción de Netflix y citó fragmentos de canciones asociadas al cantante.

La foto junto a Vértiz también dio lugar a bromas dirigidas a Yaco Eskenazi, esposo de la conductora. Un comentario que etiquetó al conductor y actor le dijo: "Nada de celos, ya sabes". Otro preguntó si la modelo había acompañado al actor como guía durante el recorrido por la región. Una usuaria se refirió a Diego y Santiago como los galanes del viaje, otra destacó a Vértiz por encima de todo y una más opinó que Cusco le queda bien al protagonista mexicano. Digamos que, con semejante foto, el paisaje pasó a segundo plano.

Machu Picchu, Maras, Moray y la ofrenda a la Pachamama

Vértiz, por su lado, también mostró parte de su itinerario en Cusco: publicó imágenes de su visita a Machu Picchu, las salineras de Maras, el sitio arqueológico de Moray y otras zonas del Valle Sagrado. Uno de los momentos que mayor atención concentró fue su fotografía con Antonela Roccuzzo, a quien describió como una reina y a quien agradeció por compartir con ella un viaje de ensueño, en una de sus historias de Instagram.

La conductora contó que volvió a Machu Picchu después de varios años y que sintió la misma emoción, asombro y orgullo de la última vez, cuando tenía 19. También explicó el sentido que le da al ritual de la Pachamama: no se trata solo de pedir algo, sino de agradecer y de mantener una relación de reciprocidad con la naturaleza. El grupo de invitadas participó de esa ofrenda con hojas de coca durante su paso por Cusco.

La agenda combinó actividades de moda con visitas a escenarios turísticos y culturales de la región. Mientras Natalie compartía postales de Machu Picchu, Maras y Moray, Antonela Roccuzzo difundió imágenes de su visita y destacó los paisajes del país.

Y si alguien más se anima a subir una foto con Boneta, ya sabemos cómo va a terminar la sección de comentarios. ¿Alguien le avisa a Yaco que el chiste recién empieza?