Espectáculos

Roberto Carlos se subió al escenario de Yo Soy Castings 2026 a imitar a Christian Yaipén, vocalista de Grupo 5. Tuvo una caracterización reconocible del artista, aunque no usó el conjunto habitual, y aun así el jurado consideró que la imitación no estuvo completa.

Yo Soy es el formato donde un participante se sube a hacer de un artista y un jurado decide si convence o no. Y por lo que se escuchó en las devoluciones, el parecido no basta.

Lo que dijo el jurado

Jely Reátegui fue directa al punto: “Christian Yaipén tiene una voz muy educada y tu timbre no se está acercando aún”. Para ella, el participante necesita más preparación y más dedicación para que la imitación sea más específica, y su decisión fue un no.

Carlos Alcántara coincidió: “Se te siente cómodo cantando, pero yo no siento el timbre de Christian Yaipén”. También votó no en esta oportunidad y le dejó una tarea concreta: revisar bien la imitación y volver.

Cómo se pule una imitación

Acá el detalle es que el jurado no está pidiendo más vestuario ni más gestos. Los dos apuntaron al mismo lugar: el timbre, esa parte de la voz que hace que suene al artista y no a alguien cantando sus temas.

El método que le dejaron es corto de decir y largo de trabajar. Uno: más preparación. Dos: más dedicación. Tres: que la imitación sea más específica, es decir, acercarse de verdad al sonido del imitado y no quedarse en lo reconocible. Y al final, la instrucción de Alcántara: revisar bien la imitación y volver.

Lo que sí le reconocieron fue la comodidad en el escenario. Eso, traducido, es que cantar no le queda grande. Lo que falta es lo otro, lo que no se arregla con ropa ni con pose.

Dónde verlo

Todos los capítulos de Yo Soy están disponibles en el canal de YouTube de Yo Soy Perú y también se pueden ver por el sitio web del canal. Además, el react en vivo va de lunes a viernes a partir de las 9:20 p.m. por el canal de YouTube de Yo Soy Perú, con Pedro Pablo Corpancho.

¿Vuelve Roberto Carlos con el timbre bien estudiado? Ojalá, porque esta vez el jurado no le dejó dudas: en esto la voz es la que manda.