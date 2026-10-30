¿Óscar Custodio le 'prohibió' una frase a Anely Dávila? ¡Qué roche!

Espectáculos

Anely Dávila sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de La Bella Luz. Aunque inicialmente se habló de un retiro temporal por problemas de salud, la situación tomó otro giro tras las críticas que Anely recibió por el incidente con Naldy Saldaña y los actos de César Sánchez Chavesta, el exdirector musical. La acusaron de comentarios sarcásticos sobre su compañera en varios conciertos, lo que le generó un gran roche.

Después de este escándalo, el chisme se puso picante. Óscar Junior Custodio, el actual líder, rodeó la salida de Anely de comentarios controvertidos en los que insinuó un tema de deslealtad. Pero la bomba real llegó cuando se reveló que Óscar Custodio Chavesta, el antiguo líder del grupo, está gestionando el registro de una frase bien conocida: “Que viva, que viva, que viva el amor”.

¿La recuerdan? Es esa frase que Anely Dávila popularizó junto al animador José Burga en el Mix Quiero Ser Feliz. La movida de Custodio Chavesta, quien ahora afirma no tener un rol de liderazgo en el grupo, podría ser un golpe bajo. Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, esto podría impedir que Anely use la frase en futuros proyectos sin autorización, con posibles acciones legales. ¡Imagínense! ¿En serio una frase va a tener dueño?

La reacción de Anely en redes sociales no se hizo esperar. Dejó un mensaje que sonó a indirecta muy directa: “Después de que suceden ciertas cosas, ya no sientes lo mismo por las personas, sin importar quiénes son”. Clarísimo que no está contenta con la situación. Mientras tanto, se rumorea que Anely podría unirse a 'Amor Rebelde', pero ella aún no ha confirmado sus próximos pasos.

¿Será que esta prohibición de usar la frase le complica la vida o Anely nos sorprenderá con algo mucho mejor? ¡La novela recién empieza!