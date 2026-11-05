Renato Rossini Jr. sigue con su perfil activo en Raya y Samahara Lobatón pone el límite: "Yo no pongo las manos al fuego por nadie"

Espectáculos

La relación entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón volvió a quedar bajo la lupa después de que se conociera que el exchico reality todavía mantiene un perfil activo en Raya, una aplicación de citas exclusiva a la que acceden celebridades, influencers, empresarios y otras personalidades. El dato era incómodo: Renato Rossini Jr. es el hijo de Renato Rossini y está en pareja con Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, así que verlo en una plataforma hecha para conocer gente levantó más de una ceja.

Lo que llamó la atención no fueron solo las fotos de su perfil, sino que la cuenta siga habilitada en una app que funciona con membresía de pago. Entre las imágenes que se difundieron hay una donde aparece posando sin polo, un detalle que no pasó desapercibido para quienes encontraron el perfil. La información llegó a un programa de espectáculos gracias a una usuaria que prefirió mantener su identidad en reserva: contó que encontró la cuenta, revisó las fotografías disponibles y reconoció al exparticipante de 'El Gran Chef Famosos'.

Lo que dijo Renato Rossini Jr.

Cuando le preguntaron por su presencia en la app, el joven no desconoció la cuenta ni sostuvo que fuera un perfil falso. Reconoció que estaba registrado y explicó que no había eliminado su información porque simplemente se olvidó de hacerlo. Aseguró que su situación sentimental cambió y que, al estar actualmente con Samahara Lobatón, ya no tenía motivos para seguir usando una plataforma diseñada para conocer personas. Admitió, eso sí, que recién tomó conciencia de que su perfil seguía apareciendo cuando le informaron que otra usuaria lo había encontrado. "Ahora que me han avisado debería sacarlo, pues como yo ya no estoy soltero, me he olvidado que lo tenía", respondió.

El otro detalle que salió en la conversación fue la plata. A diferencia de otras aplicaciones que permiten mantener perfiles gratuitos con determinadas funciones, Raya trabaja con un sistema de suscripción. Por eso le preguntaron si seguía pagando por el servicio y cuánto dinero destinaba a mantener su cuenta. Renato respondió que no tenía presente el monto exacto, porque el cobro se realiza automáticamente a través de su tarjeta, así que tampoco estaba pendiente de los descuentos ni recordaba cuánto le costaba mantener el acceso.

¿Y tuvo coincidencias o conversaciones? Ahí prefirió no responder directamente y dejó la interrogante abierta.

"Yo no pongo las manos al fuego por nadie"

La otra versión que se buscó fue la de Samahara Lobatón, que también tuvo que responder por la presencia de su pareja en Raya. La influencer aseguró que no se trataba de un secreto para ella y que conocía desde antes que Renato tenía una cuenta en esa aplicación. Lejos de mostrarse sorprendida por el hallazgo, explicó que confía en el joven y que, según lo que él le ha contado, no estaría utilizando la plataforma. La existencia del perfil no era ninguna novedad dentro de la relación, y ambos ya habían conversado sobre las aplicaciones que él tenía instaladas.

Pero la conversación tomó otro rumbo cuando le preguntaron si estaba completamente segura de que su pareja no recurría a la aplicación o si podía garantizar que nunca la utilizaría mientras mantienen una relación. Ahí Samahara fue cuidadosa: dejó en claro que no está dispuesta a confiar ciegamente en nadie. Aunque expresó que tiene confianza en Renato, también recordó que ha atravesado situaciones sentimentales que le han dejado enseñanzas y que no quiere volver a cometer los mismos errores. "Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Ya me he quemado en la hoguera", afirmó.

Qué es Raya y por qué la llaman exclusiva

La aparición del exchico reality en la plataforma también despertó curiosidad por su funcionamiento. Raya no es una app de citas convencional: se caracteriza por contar con un sistema de admisión que busca mantener una comunidad selectiva de usuarios. No basta con descargarla y ponerse a revisar perfiles; se entra por referencias y hay un proceso de evaluación antes de obtener acceso, una característica que contribuyó a construir su imagen de exclusividad. Entre sus usuarios hay personalidades del entretenimiento, influencers, empresarios y personas vinculadas con distintos sectores profesionales. Por esa razón suele despertar interés cuando se descubre que alguna figura pública tiene un perfil activo.

Una vez que el usuario es aceptado, accede a las funciones de la plataforma mediante una membresía. Según los precios mencionados en la información difundida sobre el servicio, el plan básico costaría aproximadamente 25 dólares, mientras que una alternativa anual podría alcanzar los 349,99 dólares. Los importes pueden variar según el tipo de suscripción y las condiciones disponibles para cada usuario.

Total: cuenta activa, cobro automático a la tarjeta y una frase que va a quedar dando vueltas un buen rato. ¿Tú revisarías tus apps o prefieres confiar y no enterarte de nada?