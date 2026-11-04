Cristian Zuárez responde a la hija de Laura Bozzo: «no voy a contestar con violencia»

Espectáculos

Cristian Zuárez rompió su silencio. El exintegrante de Ráfaga, la agrupación argentina de cumbia, respondió a las duras críticas que recibió de Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo, quien cuestionó públicamente que el argentino se pronunciara sobre el estado de salud de la conductora. Su salida fue medida: dejó en claro que no piensa entrar en una pelea pública.

La controversia se desató en medio de la preocupación que existe por el cuadro médico de Bozzo, uno de los rostros más reconocidos de la televisión peruana durante las últimas tres décadas. Zuárez había expresado públicamente su inquietud por la salud de su expareja, y esa fue la chispa de la reacción de la hija de la conductora. El intercambio de declaraciones terminó poniendo en el centro del debate la relación que ambos mantuvieron durante los años en que el argentino formó parte del entorno cercano de Bozzo.

Una respuesta sin violencia

Victoria de la Fuente había puesto en duda su legitimidad para opinar sobre la salud de Bozzo, en medio de la atención mediática que generó la situación de la conductora. Zuárez consideró que esas declaraciones buscaron confrontarlo. Dijo que se veía obligado a responder a lo que considera una provocación, pero que no iba a contestar con violencia ni a entrar en agravios. Fue su forma de marcar la raya sin subir el tono: no piensa seguirle el juego a una disputa pública, aunque tampoco le pareció justo el cuestionamiento.

Lo que reclamó de su historia con Laura

Para sustentar por qué se siente con autoridad para hablar de Bozzo, Zuárez recordó que su vínculo con la conductora no se queda en los años en que fueron pareja. También hubo una etapa de trabajo conjunto: fue productor de «Laura en América», el programa que catapultó a Bozzo como una de las figuras más influyentes de la televisión latinoamericana durante los años 90 y 2000. Esa etapa profesional, según explicó, se desarrolló en paralelo a la relación sentimental que mantuvo con ella. No fue, pues, alguien que pasó de visita por su vida.

Su acompañamiento, según su versión, tampoco se limitó al ámbito laboral, sino que incluyó momentos personales complicados. Zuárez detalló que estuvo junto a ella durante casi tres años de arresto domiciliario cumplido en Perú y que también estuvo a su lado cuando fue internada en una clínica peruana en 2016. Aclaró, eso sí, que no sacó todo esto a la luz para echarle nada en cara a Laura ni para reclamar reconocimiento. Su intención, dijo, era explicar de dónde viene su preocupación.

«A Victoria la vi muy pocas veces»

Sobre la hija de la conductora, Zuárez fue concreto: la vio muy pocas veces. Contó que nunca tuvo un trato cercano con ella durante los años en que compartió la relación con su madre, y que esa distancia no cuadra con la firmeza con la que llegaron los cuestionamientos. Por eso le sorprende que pueda afirmar con tanta seguridad qué hizo o dejó de hacer por Laura, si no conoció de cerca la relación ni lo que vivieron.

Su pedido por la recuperación

Zuárez insistió en que su intervención pública no respondió a un afán de figuración mediática, sino a la preocupación genuina por el estado de salud de la conductora. Buscó así despejar cualquier interpretación que vinculara sus declaraciones con ganas de protagonismo. Su mensaje final no fue para Victoria, sino para el público que sigue de cerca la situación: pidió que sigan rezando por ella y que la acompañen en su recuperación. No hubo, en su salida, ni un agravio ni una respuesta filosa.

Hasta el momento, ni Victoria de la Fuente ni otros familiares de Bozzo volvieron a pronunciarse sobre el intercambio con el argentino. La polémica se suma, además, a la expectativa que existe por la evolución del cuadro médico de la conductora, cuya trayectoria incluye más de dos décadas al frente de uno de los programas de entrevistas más vistos de la televisión peruana. Por ahora el único que habló fue él, y lo hizo con el freno de mano puesto: ¿alguien más se anima a responder o acá se enfría el tema?