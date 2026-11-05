Grupo 5 y sus zapatillas Dolce & Gabbana: el look que dio que hablar en los Premios Heat

Espectáculos

Para el Grupo 5, los Premios Heat no son una terna más. La orquesta peruana se presentó en los encuentros con la prensa del evento con un detalle que no pasó desapercibido: unas zapatillas Dolce & Gabbana personalizadas con el logo del grupo y letras de sus canciones.

A Christian Yaipén todavía le dura la emoción de ese par. Contó que las diseñó el mismo artista de Dolce & Gabbana, a quien conoció en Chile: le pidió que le enviara el logo de la orquesta y las zapatillas llegaron a casa cuando cumplieron 50 años. "Al verlas me emocioné", dijo.

Y sí, es un lujo, de los buenos. Pero el otro motivo de festejo pesa más: es la tercera nominación del Grupo 5 a los Premios Heat, esta vez en la categoría Mejor Artista Tropical.

Christian dijo que están todos muy felices por la nominación y por compartir con artistas que admiran, y dejó claro que no se trata solo de competir en una terna, sino de formar parte de una fiesta y compartir musicalmente con grandes artistas.

Los músicos aprovecharon su paso por los premios (una premiación anual dedicada a lo mejor de la música latina) para promocionar El secreto. Elmer contó que les llegan reportes de las radios que los ubican en primer lugar y que la canción está causando sensación en las redes, TikTok y YouTube incluidos.

En la misma jugada presentaron Live in Madrid, un concierto completo grabado en Madrid, España, con más de dos horas y veinte minutos de música y el mejor repertorio de la agrupación. Nada mal para una parada de prensa.

Elmer también adelantó que el sábado regresan al Perú para estar en el programa de La Chola, donde harán un homenaje a su papá.

Entre pasada y pasada, los integrantes del llamado "Grupo de Oro del Perú" se encontraron con el cantante dominicano Eddy Herrera y conocieron a Tefi Valenzuela, que se declaró su fan.

Balance: nominación, disco sonando fuerte y zapatillas con su propio logo. Nosotros seguimos esperando que alguien nos regale un par con nuestro nombre. ¿Tú qué le pedirías al Grupo 5 para su próximo look?