Johnny Depp ya puso su condición para volver como Jack Sparrow a 'Piratas del Caribe'

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Johnny Depp reveló en qué circunstancias estaría dispuesto a volver a interpretar al capitán Jack Sparrow en una nueva película de Piratas del Caribe. Todo dependería de cómo se plantee el cierre de la historia.

Depp lo dijo así: "... la única participación que realmente quiero tener es ayudarlos a despedirse de una mejor manera". O sea, no quiere estar en medio de la saga: quiere estar para el final.

Qué tendría que pasar

El actor respondió así a las declaraciones del productor Jerry Bruckheimer, quien dijo estar interesado en volver a trabajar con él en una sexta entrega de la franquicia. Y sobre Bruckheimer no tuvo ninguna duda: dijo que trabajaría con él mañana mismo en cualquier cosa, que no importa de qué se trate, que si es Jerry confía en él, y que entre ambos hay una gran amistad.

Lo que dice Bruckheimer

Del otro lado, Bruckheimer adelantó que la participación de Depp en una nueva cinta dependería de que el actor quedara conforme con el guion: si le gusta cómo está escrito el papel, cree que lo haría. Y todo, al final, depende de lo que diga ese guion.

En 2024, el productor también reveló que el proyecto sería un reinicio de la franquicia. Y dejó clarísima su postura: "Si dependiera de mí, él [Johnny Depp] estaría en ella".

Ahí está el detalle, y no es menor: reinicio y cierre son dos palabras que no se llevan nada bien. Una borra lo anterior; la otra lo despide. Y Depp quiere la segunda.

El recorrido de Jack Sparrow

Depp protagonizó por primera vez al capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra, estrenada en 2003. La película recaudó más de 650 millones de dólares en la taquilla mundial y obtuvo cinco nominaciones al Oscar, incluida una para el actor en la categoría de mejor interpretación masculina.

La historia continuó con otras dos entregas dirigidas por Gore Verbinski: El cofre de la muerte (2006) y En el fin del mundo (2007). Las dos juntas superaron los 2 000 millones de dólares en recaudación mundial. En ese momento la franquicia no era una saga: era una máquina de imprimir dinero con sombrero de pirata.

Después vino Navegando aguas misteriosas (2011), que superó los 1 000 millones en taquilla pese a las críticas desfavorables y sin Verbinski, Keira Knightley ni Orlando Bloom a bordo. La última fue La venganza de Salazar (2017), con cerca de 800 millones de dólares y las calificaciones más bajas de toda la saga. Los números, para variar, iban bajando.

La vez que dijo que no volvía

La permanencia de Depp en la franquicia quedó en duda durante el juicio por difamación que enfrentó contra su exesposa Amber Heard. En ese proceso, el actor aseguró que Disney lo había apartado de la franquicia después de las acusaciones de maltrato realizadas por Heard. El proceso concluyó con un jurado que determinó que la actriz había difamado al actor; ella apeló el veredicto y ambos llegaron a un acuerdo para cerrar el caso. Durante el juicio, Depp afirmó que no volvería a participar en la saga.

Con estas declaraciones, la puerta vuelve a quedar entreabierta, aunque con candado de guion.

Los otros también levantan la mano

Y no es solo él. Orlando Bloom, quien interpretó a Will Turner, declaró que no había recibido información sobre el desarrollo de una nueva entrega, pero que estaba dispuesto a trabajar en ella. Geoffrey Rush, quien dio vida a Héctor Barbossa en las cinco películas, también manifestó que estaría dispuesto a regresar si existe una buena historia detrás del proyecto.

O sea: Depp pone la condición, Bruckheimer pone el guion, y el resto del elenco ya está haciendo fila en el muelle. ¿Tú también te subirías solo si el final vale la pena, o con ver a Jack otra vez ya firmabas?