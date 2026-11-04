Jessica Newton aclara el supuesto desplante a Luciana Fuster: sí la felicitó

Espectáculos

Luciana Fuster es la nueva directora nacional del Miss Grand Perú 2027. El anuncio lo hizo el Miss Grand International en sus redes oficiales, y ella respondió ahí mismo, bien conmovida: "Llorando lágrimas de alegría. Gracias mi familia por siempre, gracias por esta gran oportunidad y confiar en mí... Significa mucho viniendo de ti". En el mismo comunicado, la franquicia habló de seguir haciendo más fuerte a la Gran Familia y de alcanzar hitos aún mayores.

Todo era fiesta hasta que se soltaron los rumores: que Jessica Newton, la anterior directora del Miss Grand Perú, no habría tomado bien la noticia y que aparentemente la había dejado en visto en WhatsApp cuando le hablaron del tema. En el mundo de los certámenes estos comentarios se cocinan solos: basta con que alguien no conteste un mensaje.

Cuando la buscaron para preguntarle, Jessica no dudó en aclarar que sí felicitó a Luciana. Su versión es que el mensaje probablemente se perdió entre tantas felicitaciones. Con semejante lluvia de mensajes encima, cualquiera pierde uno. Así que, más que un desplante, esto suena a bandeja de entrada saturada.

Quien también se pronunció fue Melissa Paredes. La conductora de Estás en Todas felicitó a Luciana y de paso lanzó la pregunta que varios se estaban haciendo. Dijo que Luciana está poderosísima, que la noticia la alegró muchísimo, que fue Miss Grand y ahora es directora y que se lo merece. Y se preguntó qué dirá Jessica Newton al respecto: "Le arrebató el Miss Grand, literal".

Entre la aclaración de Jessica y la indirecta de Melissa, el drama se armó solo. Y no, nosotros no vamos a especular con lo que siente nadie: nos quedamos con lo que Jessica dijo, que la felicitó. Porque una cosa es lo que se comenta en el chisme y otra lo que responde la propia aludida. El resto es relleno de grupo de WhatsApp.

Para Luciana, cargo nuevo y felicitaciones de sobra, aunque una se haya quedado perdida en el camino. Moraleja: si felicitas a alguien, mándale también un sticker. No vaya a ser que se pierda entre el montón.