John Kelvin y Malú Ferrer: ocho meses de romance, 14 años de diferencia y dos versiones de la misma historia

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John Kelvin tiene 40 años y está de novio otra vez, pero esta vez lo cuenta él mismo. El cantante de cumbia confirmó que mantiene un romance con Malú Ferrer, de 26 años, desde hace ocho meses, y que se encuentra ilusionado con esta nueva etapa. La diferencia de 14 años y la distancia no han impedido que la pareja consolide su vínculo, siempre según su versión.

Ferrer viaja frecuentemente a Miami por motivos personales y profesionales, y aun así el músico asegura que la dinámica entre ambos funciona sin inconvenientes. Traducción: ella hace su vida entre dos países y el romance sobrevive a los vuelos.

Quién es Malú Ferrer

Es empresaria y modelo, nacida en Trujillo. También es madre de familia y reparte su rutina diaria entre el Perú y el extranjero. Su presencia en el ámbito empresarial le permite mantener independencia profesional y, de acuerdo con lo que reveló el intérprete, afronta las críticas mediáticas enfocándose únicamente en la estabilidad personal de su relación.

Empresaria y modelo, sí, pero también mamá: la agenda se divide entre el trabajo, la familia y los viajes.

Los cuestionamientos y el concierto

Porque sí, hay cuestionamientos: en redes sociales le han sacado en cara el pasado del músico. La pareja decidió enfocar su atención en el presente. Kelvin dice estar enamorado y señala que su pareja se enamoró de su mejor versión actual. Gigi Mitre también cuestionó a Ferrer por defender la relación.

El romance se ha fortalecido con viajes e interacciones constantes, y el cumbiambero resaltó que esta nueva relación le devolvió la ilusión de compartir su vida con una pareja estable.

La última vez que los vieron juntos fue en un concierto el 31 de octubre. Ahí la trujillana dijo a las cámaras estar contenta al lado del intérprete de cumbia y sostuvo que los problemas del pasado no tienen que afectar a la pareja.

Otra versión del mismo tema cuenta, en cambio, que él se declaró enamoradísimo y que ella lo choteó con un "nos estamos conociendo". Nuestra lectura: la diferencia de edad no es el problema; el problema es que cada uno está contando una película distinta. Ocho meses para uno, primer capítulo para el otro. Y mientras él habla de pareja estable, ella sigue aterrizando en Miami. Alguien va a tener que decidir si esto es aniversario o primera cita.