Premios Heat 2026: ¡Perú la rompe con Grupo 5, Brunella Torpoco y más influencers nominados!

Espectáculos

Los Heat Latin Music Awards, creados por la colombiana Diana Montes en 2015, se han consolidado como el evento ideal para celebrar lo mejor de la música y la cultura latina cada año. Desde 2025, la ceremonia se transmite por Telemedellín, desde Medellín, Colombia. Para esta edición 2026, la premiación trae novedades y mucho sabor mexicano, haciendo de Jalisco el epicentro de la música latina con un evento “al Estilo Jalisco” que promete ser inolvidable.

La realeza musical lidera las nominaciones

Este año, la reina indiscutible de las nominaciones es nuestra querida Karol G, al frente de una lista de 30 categorías. Detrás de ella, Bad Bunny le sigue los pasos de cerca con nueve nominaciones. ¡Nadie los baja del trono!

Pero la lista de talentos es larguísima y potente. Shakira y Carlos Rivera pisan fuerte con siete nominaciones cada uno, demostrando que su música sigue en el gusto del público. Carín León, Alejandro Fernández, Belinda, Grupo Frontera, Elena Rose y Rosalía no se quedan atrás, sumando seis nominaciones por cabeza. Y ojo, que la representación femenina es un golazo: ocho de los trece nombres más nominados de esta edición son mujeres, repartidas entre el pop, lo urbano, el álbum del año y la canción viral. Tini, Anitta y Aitana cierran este grupo de cabeza con cinco nominaciones cada una, reafirmando el poder y el talento femenino en la industria.

La nueva categoría que celebra a México

Una de las grandes novedades y el toque especial de esta edición es el estreno de la categoría "Mejor Artista Regional Mexicano", un merecido homenaje al país anfitrión que pone la casa. Esta categoría reconoce a los grandes exponentes del género. ¡Un género que es el alma de Jalisco! Tendrá diecisiete nominados, con pesos pesados como Grupo Firme, Banda MS y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, compitiendo para llevarse este primer galardón.

La Semana HEAT ya empezó el 31 de octubre, moviendo la energía entre Guadalajara y Puerto Vallarta. La gran gala de premiación, donde conoceremos a todos los ganadores, será el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y podrás verla en vivo por LosHeat.tv. ¡Prepara las canchitas que la fiesta va a estar buena!

¡Perú a la conquista del Heat!

¡Y aquí viene lo que nos llena de orgullo! Nuestros talentos peruanos no se quedan atrás y están listos para dejar huella en los Heat Awards. En la categoría "Mejor Artista Tropical", ¡nada menos que nuestro emblemático Grupo 5! Se codean con gigantes como Carlos Vives, Prince Royce, Romeo Santos, y nuestra querida Olga Tañón. Esta nominación es un golazo para la cumbia peruana, demostrando que su ritmo contagioso sigue conquistando escenarios internacionales.

Pero eso no es todo. En la categoría "Mejor Artista Salsa" tenemos a la voz de oro, Brunella Torpoco. Su nominación la pone al lado de estrellas de la talla de Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony y Willy García. ¡Nuestra salsa también va con todo!

Además, ¡la lista de peruanos sigue creciendo en el ámbito digital! En la categoría “Influencer del Año”, Entre los nominados figura Ignacio Baladán, quien también será uno de los conductores de la gala, junto a Tefi Valenzuela, Pamela López, Zully, Shirley Arica y Nicola Porcella.

La conducción de esta fiesta de la música estará a cargo de un elenco de lujo, incluyendo a la dominicana Caroline Aquino, la mexicana Karime Pindter, la venezolana Yohana Vargas, el uruguayo Ignacio Baladán, y los colombianos La Segura y Dímelo King. ¿Será que nuestros talentos se llevan los premios a casa y hacen flamear nuestra bandera? ¡A estar atentos el 5 de noviembre para ver si el Perú se llena de oro!