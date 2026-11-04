Desio a Cueva antes del Monumental: “tiene que ayudarnos defensivamente”

Espectáculos

El partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 ya tiene día y hora: Sport Boys visita a Universitario este miércoles 4 de noviembre desde las 20:30 en el estadio Monumental de Ate. La misión de los rosados es clara: frenar la aspiración crema de recuperar el liderato.

Lo que se juegan los dos

Universitario suma 30 puntos y, si vence, llega a 33 para superar a Sporting Cristal y Sport Huancayo, que tienen 31 unidades tras la fecha 15. Sport Boys, en cambio, alcanzó los 24 puntos en el Clausura después de imponerse 1-0 a Cusco FC, un resultado que fortaleció su campaña reciente. El cuadro chalaco tendrá una prueba distinta en Lima, frente a un equipo que necesita ganar para sostener sus opciones por el título.

El pedido a Christian Cueva

Carlos Desio espera una respuesta completa de Christian Cueva. El técnico argentino, actual entrenador de Sport Boys, consideró que el encuentro puede darle visibilidad al futbolista peruano, una de las cartas ofensivas de los rosados, y le pidió intervenir en ataque. Pero también le puso tarea sin balón: “Contra Universitario será una buena vitrina para Christian Cueva... le estoy metiendo todos los días en la cabeza que tiene que ayudarnos defensivamente”. Y remarcó que el volante debe involucrarse en la recuperación para que su aporte tenga un efecto colectivo. El pedido responde al análisis que hizo del rival.

El plan para el Monumental

Desio identificó a la zona central como el principal foco de atención. Su idea contempla reducir los espacios para los volantes de Universitario, evitar que sus defensores progresen con comodidad y obligar al rival a recurrir a pases largos y disputas divididas. Tampoco dejó de lado el despliegue de los carrileros Andy Polo y César Inga, a quienes señaló como peligrosos y que tuvieron incidencia en el triunfo merengue por 3-1 sobre Atlético Grau en Trujillo. Enfrente estará un rival que atraviesa una etapa favorable.

Con la pelota, Sport Boys buscará administrar la posesión y aprovechar los espacios que puedan generar Luis Urruti, Jostin Alarcón y Pablo Erustes en campo rival. La posible presencia de Cueva, Carlos Zambrano y Hansell Riojas en el equipo titular le añade experiencia a la visita.

El técnico también le puso su cuota de clásico: consideró que no hay ningún equipo al que no se le pueda ganar, recordó que uno juega con la cabeza cuando tiene la pelota y con el corazón cuando no la tiene, y aceptó que la llegada de Fabián Bustos ha sentado bien en el rival, aunque dijo que los rosados tienen las armas para dañarlos también.

Lo que dijo del arbitraje

Desio también se metió en el tema del arbitraje peruano. Pidió que las decisiones sean precisas en el tramo final del campeonato y evitó mencionar a un club o una jugada específica al expresar su preocupación. “El problema no sería que los árbitros sean malos, sino que sean tendenciosos. Ahora que nos jugamos muchas cosas, tienen que estar más finos en la toma de decisiones”, declaró, y agregó que un resultado puede cambiar por un error y que espera que no suceda nada raro.

Su mensaje llega antes de un partido que tendrá como árbitro principal a Micke Palomino. En la previa, Carlos Zambrano también cuestionó algunas decisiones recientes que involucraron a Universitario, en particular una acción de Gianluca Lapadula ante Atlético Grau.

Desio planteó además que las críticas a los jueces suelen depender del resultado de cada equipo: se quejan cuando los árbitros van en contra, pero cuando es a favor solo se habla de lo bien que jugó el equipo.