Gorillaz en Lima: el productor Toño Jáuregui explica la mudanza del Arena 1 al Lurín Live

Espectáculos

Aunque las redes sociales ardan con el cambio de recinto de Gorillaz, las cifras van para el otro lado. Según Toño Jáuregui, productor de One Entertainment, las entradas nuevas ya crecieron al menos un 10 % desde la mudanza y se contempla que más de 35.000 personas asistan al debut de la banda en Lima el lunes 23 de noviembre. El escenario: Lurín Live, en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur.

Por qué se mudó el show

El 24 de septiembre se canceló el concierto de Robbie Williams y, tras la clausura del Arena 1, otros artistas también movieron sus fechas. En octubre, Trueno y El Mató a un Policía Motorizado tuvieron que cambiar de locación. A esa lista se sumó Gorillaz, que también está organizado por la productora que trajo a Williams, One Entertainment. Sobre el impacto económico, Jáuregui señala que la productora es la misma que tuvo que cubrir todo el daño que se le hizo a la producción.

Con el Arena 1 cerrado, el reto era encontrar en pocas semanas un espacio capaz de recibir una producción de gran escala. La opción más próxima era Costa 21, también en la Costa Verde, con capacidad aproximada de 30 mil personas de pie y 20 mil con asientos. Pero para el productor el problema de fondo seguía ahí: mismo paraguas municipal, mismas vías de acceso y una diferencia en el acuerdo con la ticketera.

Costa 21, San Marcos y el Estadio Nacional: lo que se revisó primero

Los demás espacios tampoco calzaban. Los dos recintos favoritos para este tipo de espectáculos, el Estadio Nacional y el Estadio San Marcos, fueron los primeros que se revisaron, pero no se consiguieron por la rapidez con la que hubo que hacer el cambio y la anticipación con la que se definen las fechas en esos lugares. Ahí apareció Lurín Live: más de 180.000 m² asfaltados y cercados, donde se realizó el Vivo x el Rock, con capacidad para entre 40.000 y 50.000 personas.

Queda la pregunta de por qué no volver al Arena 1, que acaba de reabrir con el concierto de Blessd. Para la productora la respuesta pasa por la confianza. Jáuregui sostiene que el riesgo sigue presente y que otros eventos, como el de Omar Courtz, también prefirieron mover de recinto. No quieren correr nuevamente ese riesgo.

Qué no cambia con el traslado

Las condiciones técnicas las fija el rider del artista y la producción será la misma que recorre el mundo con The Mountain Tour. Los cambios son externos y tienen que ver con la logística. El show llega con el álbum "The Mountain" como eje y colaboraciones con Bizarrap, Trueno, Johnny Marr y Sparks. Las entradas ya compradas para Arena 1 conservan su validez.

Sobre el reclamo más repetido en redes, ese de por qué un lunes, el productor es claro: es imposible mover una fecha dentro de una gira tan grande y programada. La fecha se confirmó hace meses y los vuelos, hoteles y la logística de la banda ya están pautados. El esfuerzo se concentra en mitigar no solo el día laborable, sino también la distancia, el tráfico y el regreso a casa.

El área externa será uno de los frentes más trabajados: contrataron a una persona especializada para coordinar todo lo relacionado con las calles y se trabaja con la Policía, Tránsito, la Municipalidad de Lima y EMAPE para facilitar la circulación. En el transporte, la productora coordina con la ATU rutas y contactos con los buses.

La previa y el show

El formato es el mismo que se planeó para Arena 1, con tres zonas: Platinum, VIP y General. Se anuncia una puesta en escena de visuales exuberantes y una banda en vivo liderada por Albarn, con un repertorio que ronda las 21 canciones e incluye "Clint Eastwood", "Feel Good Inc." y "On Melancholy Hill".

El estacionamiento tiene espacio para entre 3.000 y 3.500 autos y cuesta 40 soles. Las puertas abren a las 4:30 p. m. y habrá un sistema de precarga, un espacio interno y seguro para quienes llegan con anticipación, con estructura techada y puntos de hidratación. También será una jornada larga: a las 7:00 p. m. se presentan Nave Ascensor junto a Joven Paiva, Los Mirlos, Andrea Martínez, Nero Lvigi y Mauricho; a las 8:00 p. m., Luisa Almaguer; y a las 9:30 p. m., Gorillaz.

Llegar a un lugar desconocido ya es un reto, admite Jáuregui, pero salir de él es aún más complicado. Para el productor hay que mirar el panorama completo: la ciudad crece a una escala muy grande y los espacios para estos eventos son cada vez más escasos.