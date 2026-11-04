Onelia Molina se ríe del reclamo inválido de Pancho Rodríguez

Espectáculos

Onelia Molina estalló de risa por el reclamo de Pancho Rodríguez durante uno de los juegos de Esto Es Guerra Desafío 14. El capitán de los Combatientes aseguró que la competidora arequipeña no se había puesto bien los lentes de protección, y ahí se armó el lío.

Ella, pareja de Kevin Díaz, se defendió al toque y aseguró que se los colocó adecuadamente. Después vino la repetición de las imágenes y se pudo comprobar que Onelia no cometió ninguna falta. Recién ahí se empezó a reír del mal reclamo del capitán.

Seamos honestos: cuando la repetición te desmiente frente a todos, lo único que queda es aguantar la risa ajena. Los reclamos son parte del juego, pero sin sustento el ridículo es doble, y la arequipeña no se guardó nada.

La confesión que la dejó roja

En otro momento del programa, Kevin Díaz la puso en aprietos. Todo empezó porque Katia Palma y Mathías Brivio lo elogiaron por su desempeño al responder preguntas de cultura general, y el combatiente aprovechó para contar en qué momento del día estudia junto a la guerrera. "Todas las noches, claro que sí", soltó, y remató con "Anatomía".

Onelia quedó sonrojada y tuvo que aclarar el panorama: estudian en las noches porque todas las mañanas están trabajando, haciendo cosas, y en la noche le da tiempo de tomar lección. La explicación tiene toda su lógica, aunque el momento elegido para soltarla no fue el mejor.

Said Palao también le cayó

Said Palao se incomodó con Pancho después de que este reclamara una posible falta de Leandro Cabello al ganar una competencia. El guerrero se enfureció contra él y le advirtió las consecuencias que tendría su comentario: por su culpa y por su capricho, decía, estaban cambiando las reglas ahorita mismo. El esposo de Alejandra Baigorria no se guardó nada.

O sea, Pancho quiso imponer su palabra en dos reclamos y en el primero la repetición lo dejó retratado. Nos queda la duda de qué le habrá dolido más: la risa de Onelia o la bronca de Said. Porque una cosa es que te reclamen sin razón y otra, bastante peor, es que la acusada se ría en tu cara. ¿Ustedes qué habrían hecho?