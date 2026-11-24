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Mario Hart le dedicó un saludo de cumpleaños a Korina Rivadeneira en Instagram. Lo hizo con una historia en su cuenta oficial: una postal familiar tomada al aire libre, frente a la playa, con un atardecer de tonos dorados y anaranjados de fondo. En la imagen está la modelo venezolana junto a sus dos hijos.

El mensaje fue breve y cargado de afecto, y etiquetó a Korina en su cuenta. El gesto llamó la atención de los fanáticos de la farándula local.

Hart es piloto y exintegrante de Esto Es Guerra, y en esta ocasión no armó ningún texto largo: una foto y un saludo, nada más.

Del otro lado también hubo movimiento. Korina Rivadeneira reposteó la historia en su propio perfil, le puso de fondo el tema 'Happy Birthday Hip Hop' y respondió con una línea breve acompañada de dos emojis: "Gracias 🙏🫶".

Con ese ida y vuelta público, él y ella dejaron ver la buena relación y el respeto que mantienen por el bienestar de sus dos pequeños hijos. Él es el padre, ella la madre, y el saludo salió desde la cuenta oficial de él, a la vista de cualquiera que abriera la historia.

Lo que se comenta acá no es la foto en la playa sino el gesto: cumpleaños, historia de Instagram, felicitación pública y respuesta reposteada con musiquita incluida. Un "feliz cumpleaños" de dos líneas que dice bastante más que muchos párrafos.

¿Le pondrías música al gracias o lo dejabas en texto seco?